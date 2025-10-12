Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, τιμάται με το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης για το 2025 για την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στη χώρα της και για τον αγώνα της να επιτύχει μια ειρηνική μετάβαση προς τη δημοκρατία.

Η Ματσάδο πληροί «όλα τα κριτήρια» που έχει θέσει ο Άλφρεντ Νομπέλ για το βραβείο, τόνισε ανακοινώνοντας το όνομά της ο πρόεδρος της Επιτροπής, έχοντας αναδειχθεί σε κεντρική μορφή της πολιτικής αντίστασης απέναντι στον αυταρχισμό και σε σύμβολο ενότητας για τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας.

«Βρίσκομαι σε σοκ» δήλωσε η ίδια όταν ενημερώθηκε. «Ελπίζω πως καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα κίνημα, για το επίτευγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Εγώ είμαι μόνο ένα άτομο» είπε. «Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει και στον πρόεδρο Τραμπ για την αποφασιστική του υποστήριξη στον σκοπό μας!», έγραψε λίγο αργότερα η Ματσάδο στο Χ.

Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νομπέλ, Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες, την επαίνεσε ως «μια θαρραλέα και αφοσιωμένη υπερασπίστρια της ειρήνης», «μια γυναίκα που κρατά αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα στο σκοτάδι που διαρκώς ενισχύεται». Τόνισε ότι η βραβευθείσα «ενσαρκώνει την ελπίδα για το μέλλον», ένα μέλλον στο οποίο τα δικαιώματα των πολιτών θα προστατεύονται και «σε αυτό το μέλλον, οι άνθρωποι θα είναι επιτέλους ελεύθεροι να ζουν ειρηνικά».

Η Ματσάδο, 58 ετών, εμποδίστηκε το 2024 από τα δικαστήρια της Βενεζουέλας να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, αποκλειόμενη έτσι από την αναμέτρηση με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013. «Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζονται οι θαρραλέοι υπερασπιστές της ελευθερίας που ορθώνουν ανάστημα και αντιστέκονται», αναφέρεται στην αιτιολόγηση της επιτροπής.

Ο Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες δέχθηκε ερώτηση για τον αμερικανό πρόεδρο και τις πιέσεις που άσκησε ο ίδιος ο Τραμπ και ορισμένοι από τη διεθνή κοινότητα για να του απονεμηθεί το βραβείο Νομπέλ. Απάντησε ότι στη «μακρά ιστορία» του Νομπέλ Ειρήνης η επιτροπή έχει δει εκστρατείες και «ένταση στα μέσα ενημέρωσης» και κάθε χρόνο λαμβάνει χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που εκφράζουν «τι θεωρούν εκείνοι ως δρόμο προς την ειρήνη». Ωστόσο «η απόφασή μας βασίζεται αποκλειστικά στο έργο και στη βούληση του Άλφρεντ Νομπέλ», είπε.

Αναλυτές τονίζουν ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και υπό αυτή την έννοια το βραβείο απονέμεται για έναν σκοπό που και ο αμερικανός πρόεδρος στηρίζει. «Η Επιτροπή Νομπέλ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», σχολίασε ο Λευκός Οίκος. «Δεν γνωρίζω αν ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ αξίζει το Νομπέλ Ειρήνης ή όχι, όμως κάνει πραγματικά πολλά για να επιλύσει πολύπλοκες κρίσεις, που έχουν διαρκέσει χρόνια, ακόμη και δεκαετίες», σχολίασε χθες ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μνημονεύοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. «Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι επιθυμεί ειλικρινά [να επιλύσει] την κρίση στην Ουκρανία», προσέθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Το Βραβείο Νομπέλ Ειρήνης που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας 11 εκατ. σουηδικών κορονών (περίπου 1,2 εκατ. δολ.), πρόκειται να απονεμηθεί στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου, επέτειο του θανάτου του σουηδού βιομηχάνου Άλφρεντ Νομπέλ, ο οποίος καθιέρωσε τα βραβεία στη διαθήκη του το 1895.