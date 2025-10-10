Ο Λευκός Οίκος επέκρινε την Παρασκευή την απόφαση της επιτροπής Νόμπελ να απονείμει το Βραβείο Ειρήνης σε ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, αντί στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να επιδιώκει ειρηνευτικές συμφωνίες, να βάζει τέλος σε συγκρούσεις και να σώζει ζωές. Διαθέτει την καρδιά ενός αληθινού ανθρωπιστή και δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μπορεί να μετακινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Να σημειωθεί ότι το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 απονεμήθηκε στη Βενεζουελάνα πολιτικό Μαρία Κορίνα Ματσάδο και όχι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης Γιόργκεν Βάτνε Φρύντνες είπε: «Μια γυναίκα που κρατάει αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα σε ένα αυξανόμενο σκοτάδι».

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, η Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει κρυφά, παρά τις σοβαρές απειλές για τη ζωή της η ίδια επέλεξε να παραμείνει στη Βενεζουέλα, μια απόφαση που ενέπνευσε εκατομμύρια πολίτες.

Επίσης ο πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ, Γιόργκεν Βάτνε Φρύντνες, ρωτήθηκε για την απόφαση να μην απονεμηθεί το βραβείο ειρήνης στον Τραμπ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος και οι σύμμαχοί του ξεκαθάρισαν ότι πίστευαν ότι το άξιζε – και ότι η αποτυχία να κερδίσει θα θεωρούνταν προσβολή.

«Λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές κάθε χρόνο από ανθρώπους που θέλουν να πουν τι, για αυτούς, οδηγεί στην ειρήνη. Αυτή η επιτροπή κάθεται σε μια αίθουσα γεμάτη με τα πορτρέτα όλων των βραβευθέντων. Αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα» τόνισε ο Φρύντνες.