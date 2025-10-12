Ένα βήμα πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της, ως η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, βρίσκεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που επί του παρόντος πραγματοποιεί κρίσιμες συναντήσεις στην Ουάσιγκτον με υψηλόβαθμα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης (Πιτ Χέγκσεθ, Νταγκ Μπέργκαμ, Κρίστοφερ Λαντάου κ.ά.), ενώ αναμένεται συνάντησή της με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ακριβής χρόνος της άφιξής της στην ελληνική πρωτεύουσα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, αλλά έως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα. Και με την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα η ίδια φιλοδοξεί να εγκαινιάσει μια νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ως η πρώτη γυναίκα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα και με το προνόμιο ότι διατηρεί στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα κληθεί να διαχειριστεί αφενός την εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας, ενώ παράλληλα θα καταγράφει και τις εξελίξεις στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, στον οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Ουάσιγκτον.

Παράμετρος αυξημένης δυσκολίας σε αυτή την αντικειμενικά απαιτητική άσκηση θα είναι η «καυτή» θεματική των ελληνοτουρκικών, παρότι η ίδια παρουσιάζεται ήδη «διαβασμένη» επί των βασικών «αγκαθιών» μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Κατά την ακρόασή της στη Γερουσία, για παράδειγμα, σε ερώτηση για την Άγκυρα και τα F-35, η ίδια υπήρξε σαφής, ακολουθώντας πιστά τη γραμμή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η Τουρκία έχει επιλέξει να προχωρήσει με τη Ρωσία σε αντιπυραυλικά συστήματα S-400 και αυτό εγείρει σοβαρά ζητήματα ευθυγράμμισης με τη στρατηγική του ΝΑΤΟ». Όσο για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, η ίδια σημείωσε πως «η Άγκυρα έχει αποκλειστεί εξαιτίας των επιλογών της».

Συνεργασία με Μπάρακ

Στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο – με εξαιρετική άνεση, καθώς όλες οι πόρτες ανοίγουν αυτόματα λόγω της εγγύτητάς της με τον πρόεδρο Τραμπ – η ίδια συνάντησε και τον αμερικανό πρεσβευτή στην Τουρκία Τόμας Μπάρακ. Η συνεργασία των δύο επί των ζητημάτων της περιοχής, τα οποία χρειάζεται να προχωρήσουν σε συνθήκες «ήρεμων νερών» (όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο), θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική.

Εκμεταλλευόμενη το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που προτάθηκε από τον Τραμπ ως τη στιγμή που «ξεπάγωσε» ο διορισμός της και τελικά ορκίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου (χαρακτηρίζοντας ως «τιμή ζωής» τη νέα της αποστολή), η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φρόντισε να αναπτύξει δεσμούς με βασικούς πυλώνες της Ομογένειας, ενώ είχε και τις πρώτες της επαφές με έλληνες αξιωματούχους. Στη Νέα Υόρκη είχε πρόσφατα και την πρώτη της γνωριμία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στην Ουάσιγκτον συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Σε περίπτωση, δε, που όντως επαναλειτουργήσει από το φθινόπωρο του 2026 η Θεολογική Σχολή της Χάλκης – θέμα για το οποίο υπήρξε παρέμβαση Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν – η εξέλιξη θα πιστωθεί πως σημειώθηκε επί των ημερών της. Ο ερχομός της Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα ενδέχεται να «ξεκλειδώσει» και μια συνάντηση Τραμπ – Μητσοτάκη, για την οποία ο σύμβουλος του αμερικανού προέδρου και επικεφαλής των «Greeks for Trump» Χρήστος Μαραφάτσος, που θα είναι από τα πρόσωπα που θα τη συνοδεύσουν προσεχώς στην Αθήνα, έχει δηλώσει πως «ο χρόνος είναι πλέον ώριμος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, προτεραιότητά της κατά τις πρώτες κιόλας εβδομάδες μετά τη θερμή υποδοχή που της επιφυλάσσει η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, με «μπροστάρη» τον επιτετραμμένο Τζόσουα Χοκ, ο οποίος γνωρίζει άριστα την ευρύτερη περιοχή, θα είναι μια επίσκεψη σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη για την προώθηση των ενεργειακών πρότζεκτ.