Στην τελική ευθεία μπήκε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο τιμόνι της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η νέα πρεσβευτής αναμένεται – εκτός απροόπτου – να ορκιστεί σήμερα, οπότε, αφού μπει και τυπική υπογραφή στο διάταγμα από τον πρόεδρο Τραμπ, το μόνο που θα έχει απομείνει θα είναι τα πρακτικά της μετακόμισής της στην Αθήνα. Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να έχει αναλάβει καθήκοντα. Την περιμένουν και κάποιοι συνάδελφοί της άλλωστε, όπως ο Τομ Μπάρακ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος, όπου σταθεί κι όπου βρεθεί, λέει πως ανυπομονεί να συνεργαστεί με την Γκίλφοϊλ στην κατεύθυνση της βελτίωσης των ελληνοτουρκικών.

Ο καλός πελάτης

Άκουσα, παρεμπιπτόντως, τον Μπάρακ να μιλάει στο συνέδριο Concordia που έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και έσταζε μέλι (διπλωματικά πάντα) για τον Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι παρά τις διαχρονικές διαφωνίες (π.χ. για τους S-400), η Τουρκία «είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας». Περισσότερο ενδιαφέρουσα βρήκα, ωστόσο, την κυνική διατύπωση που ακολούθησε: «Η Τουρκία είναι και ο μεγαλύτερος αγοραστής F-16 στον κόσμο, σωστά; Κάτι που κρατά, ξέρετε, τη Lockheed Martin ενεργή. Κι όμως, του βάζουμε εμπόδια και δεν του δίνουμε F-35».

Ουδέν νεώτερον μέχρι τις… εκλογές

Δεν ήταν η πρώτη φορά που μια συνάντηση για το Κυπριακό έμοιαζε εξαρχής καταδικασμένη. Οπως μου μεταφέρει ο ανταποκριτής μας στη Λευκωσία, Κωστής Κωνσταντίνου, υπήρχε κάτι που διαφοροποιούσε τη συνάντηση του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Ερσίν Τατάρ με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη το Σάββατο από εκείνες που προηγήθηκαν. Το γεγονός ότι αυτή τη φορά οι εμπλεκόμενοι δήλωναν… πριν από τη συνάντηση ότι ήταν δεδομένη η αποτυχία. Ο Γκουτέρες το επισήμανε και μετά βέβαια. Διευκρινίζοντας πως γνώριζε εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει προοπτική προόδου σε αυτό το τάιμινγκ, αλλά ήθελε να συναντηθεί με τους δύο ηγέτες και να προετοιμάσει το έδαφος και για μια επόμενη συνάντησή τους, μετά τις εκλογές των Τουρκοκυπρίων (που θα γίνουν, θυμίζω, στις 19 Οκτωβρίου).

Ο εκνευρισμός του Τατάρ

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια πάντως ήταν πως και σε αυτή τη συνάντηση, παρότι ήταν επί της ουσίας και εκ των πραγμάτων κοινωνικού παρά πολιτικού χαρακτήρα, ο Τατάρ δεν έδειξε την παραμικρή διάθεση να μην είναι ο προβληματικός της παρέας. Ήγειρε τα γνωστά θέματα από μόνος του, ήταν συνεχώς επιθετικός στο ύφος και σε όσα έλεγε. Πιθανόν όλο αυτό να ήταν, βεβαίως, αποτέλεσμα εκνευρισμού από το εγκώμιο που είχε πλέξει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ στον Νίκο Χριστοδουλίδη για το «Σχέδιο Αμάλθεια», τον ανθρωπιστικό διάδρομο που έλυσε πολλά προβλήματα για τις αποστολές του ΟΗΕ. Ακόμα δε περισσότερο, ο Τατάρ φέρεται να ενοχλήθηκε από την επιμονή του Γκουτέρες ότι οι συνομιλίες για το Κυπριακό πρέπει να αρχίσουν από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Ο Τσίπρας στη Σορβόννη

Ενώ στην Αθήνα τα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον δίνουν και παίρνουν, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει ατάραχος τη διεθνή δραστηριότητά του. Αυτή τη φορά με μια επίσκεψη στο Παρίσι, στη Σορβόννη (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), όπου έχει προσκληθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου σε εκδήλωση που διοργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του φημισμένου πανεπιστημίου, μια από τις σημαντικότερες του κλάδου διεθνώς. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» και ο Τσίπρας αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις πρόσφατες εξελίξεις, ενώ μετά την ομιλία του θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές. Το πρόγραμμά του στο πανεπιστήμιο δεν θα τελειώσει εκεί, θα συνεχίσει και με συναντήσεις με καθηγητές και με τον πρόεδρο της Σορβόννης.

Στην Αθήνα για τις ΜΚΟ

Θα θυμάστε ίσως τις δηλώσεις περί κυρώσεων σε ΜΚΟ, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις ακόμα και από φιλικές προς την κυβέρνηση οργανώσεις… Το θέμα συζητήθηκε στις Βρυξέλλες, στη γνωστή μας Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωκοινοβουλίου, παρουσία του Γκέρχαρντ Ερμισερ, προέδρου της Διάσκεψης των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Ερμισερ έκανε εξαιρετικά αρνητικά σχόλια, λέγοντας ότι στην Ελλάδα οι ΜΚΟ κατηγορούνται με δημόσιες δηλώσεις υπουργών επειδή υπερασπίζονται νομίμως τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον Νοέμβριο με κλιμάκιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και ότι θα επιδιώξει να συναντηθεί με εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων.