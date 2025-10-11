Στο βιβλίο των ηρώων της Μορεϊρένσε FC – που φέτος κάνει θραύση στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας έχοντας σκαρφαλώσει στο Νο 5 του βαθμολογικού πίνακα – o Φρανσίσκο Λιονέλ Λίμα Σίλβα Μασάδο θα έχει πάντα το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο. Δεν είναι ότι κατάφερε να συνδεθεί ιδιαιτέρως με το club. Είναι κυρίως ότι η περίπτωσή του αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα μιας απόλυτα επιτυχημένης μεταγραφής.

Αποκτήθηκε δωρεάν από την Μπενφίκα το καλοκαίρι του 2018. Παραχωρήθηκε ξανά στους Λουζιτανούς έναν χρόνο μετά με τη «ρήτρα» των 5,25 εκατ. ευρώ που υπήρχε στη συμφωνία ώστε οι Αετοί να διατηρήσουν τον πρώτο λόγο στα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Και αυτά τα 5,25 εκατ. ευρώ παραμένουν ακόμη και σήμερα σημείο αναφοράς: Η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της ομάδας από τη Moreira de Cónegos των 4,5 χιλιάδων μόνιμων κατοίκων.

Απαραίτητη σημείωση: Ο Φρανσίσκο Λιονέλ Λίμα Σίλβα Μασάδο δεν μας είναι άγνωστος. Κάθε άλλο. Είναι το όνομα-σιδηρόδρομος πίσω από τον κωδικό «Τσικίνιο». Ισως την πιο επιτυχημένη μεταγραφή της τελευταίας διετίας για τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αλήθεια μήπως ρίξατε μια ματιά στις βασικές στατιστικές κατηγορίες της φετινής Super League; Μήπως έχετε κατά νου πως ο 30χρονος μέσος είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος – μαζί με τον Ανδρέα Τετέι της Κηφισιάς – με 4 γκολ σε 6 αγωνιστικές; Ναι, και αυτή τη δουλειά ανέλαβε ο Πορτογάλος. Και την κάνει τόσο καλά που όπως φαίνεται το πάει για προσωπικό ρεκόρ. Για να ξεπεράσει όσα έκανε εκείνη τη μια σεζόν με τη φανέλα της Μορεϊρένσε.

Οταν…

Τι έγραψε τότε το κοντέρ του; 10 γκολ και 8 ασίστ σε 37 συμμετοχές (πρωτάθλημα και Κύπελλο) παίζοντας συνήθως στη θέση πίσω από τον σέντερ φορ σε μια 4-2-3-1 διάταξη που μοιάζει πολύ με αυτή που επιλέγουν οι Ερυθρόλευκοι. Στην ίδια θέση δηλαδή που φέτος τον εμπιστεύεται ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ηρθε Γενάρη του 2024 ο Τσικίνιο σε μια ομάδα που δέσποζαν οι ικανότητες του Κώστα Φορτούνη και του Ντανιέλ Ποντένσε πίσω από τον σέντερ φορ. Πέρασε ουσιαστικά το πρώτο εξάμηνο – ως την κατάκτηση του Conference League – παίζοντας περισσότερο σαν «8άρι» έχοντας πλάι του τον Σαντιάγκο Εσε. Οταν στην εξίσωση έμπαινε ο Βιθέντε Ιμπόρα ο σχηματισμός γινόταν 4-3-3, όταν στο πρωτάθλημα επιλέγονταν ο Αντρέ Ορτα και πάλι στο 4-2-3-1 ο «Τσίκι» έμενε στο «8»: Εκεί οι 18 από τις 19 συμμετοχές του με σοδειά 2 γκολ και 2 ασίστ.

Η αλλαγή

Πότε άλλαξε τετραγωνικά στο χορτάρι του «Γ. Καραϊσκάκης»; Πέρσι τέτοια εποχή όταν ο προπονητής μοίραζε ξανά την τράπουλα έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν παίρνει όσα θα ήθελε από τις μεταγραφές των wingers – Γουίλιαν, Κρίστοφερ Βέλντε. Ο Τσικίνιο ανέβηκε μια ζώνη ψηλότερα για να παίξει είτε στο «10» ανάμεσα στον Ζέλσον Μαρτίνς και τον Ροντινέι – που με τη σειρά του έγινε x factor σε αυτόν τον ρόλο. Είτε βγαίνοντας στις πτέρυγες για να αγωνιστεί ο ίδιος σαν εξτρέμ αφήνοντας τη θέση πίσω από τον σέντερ φορ στο θωρηκτό Μπάμπης Κωστούλας. Και όπως αποδείχθηκε ο προπονητής είχε δίκιο για την απόφασή του. Και ο Πορτογάλος ικανότητες που έμελλε να της ανακαλύψουμε μαζί του.

Ξεκίνησε να σκοράρει τέτοιες ημέρες (20/10 στο 2-2 με τον Λεβαδειακό) και από τότε η συνέπειά του είναι θαυμαστή: Εβαλε 8 ως την κατάκτηση του τίτλου και με τα 4 φετινά είναι ήδη στα 12. Ποτέ στην καριέρα του δεν είχε σε ένα ημερολογιακό έτος τόσα γκολ (44 σε 280 ματς πριν απ’ τον Ολυμπιακό, 14 σε 73 με τους Ερυθρόλευκους).

Ο τρόπος

Ποτέ δεν είχε και ανάλογη ευκαιρία για να αβγατίσει και άλλο τον σχετικό λογαριασμό του. Διότι με την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στην ομάδα και με τους αυτοματισμούς που έχει αναπτύξει στη συνεργασία του με τον Ζέλσον Μαρτίνς και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ο Τσικίνιο είναι πλέον ένα κανονικό επιθετικό όπλο. Στο 2-0 με τον Βόλο ξεκλείδωσε το παιχνίδι στο 76΄ βγαίνοντας έξυπνα στο πρώτο δοκάρι και εκτελώντας με τακουνάκι σε μια κομπίνα «στημένης» μπάλας!

Στο ματς με τον Λεβαδειακό έκανε το 2-1 έχοντας πάλι τη σωστή θέση στο πρώτο δοκάρι σε μια «στημένη» μπάλα προκειμένου να πάρει το ριμπάουντ από το σουτ του Μουζακίτη στο δοκάρι. Και το 3-2 ήταν ξανά δικό του. Αυτή τη φορά «τρυπώντας» την άμυνα με μια προσωπική κάθετη ενέργεια και εκτελώντας στη γωνία. Γκολ έβαλε και στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή ανοίγοντας το σκορ, σε μια φάση που «γέμισε» την περιοχή και πήρε θέση στο πρώτο δοκάρι περιμένοντας τη δημιουργία του Ελ Κααμπί.

Οι αριθμοί

Τέσσερα γκολ (και ένα δοκάρι στην πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης) σε δεκατέσσερις τελικές που δίνουν ένα απίθανο 28,5% ευστοχίας ή ακόμη καλύτερα τέσσερα γκολ σε εννέα τελικές εντός περιοχής που ανεβάζουν το ποσοστό του στο… μπασκετικό (44,4%). Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό; Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι πρώτος σε εκτελέσεις στο πρωτάθλημα με 19 τελικές (3 γκολ) σε 561 λεπτά συμμετοχής, ο Τσικίνιο είναι 8ος με τις 14 σε 497 λεπτά συμμετοχής. Οι επόμενοι Ερυθρόλευκοι σε τελικές στη Super League είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε και ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα με οκτώ!

Την ίδια στιγμή – και για να θυμηθούμε το αυτονόητο, ότι η βασική δουλειά του Τσικίνιο δεν είναι να σκοράρει – στο Champions League o Πορτογάλος είναι τρίτος σε μια άλλη λίστα. Γιατί μπορεί ο Ολυμπιακός να μην έχει βάλει γκολ στις δύο αγωνιστικές, αλλά ο ίδιος έχει «φτιάξει» οκτώ ευκαιρίες. Μία παραπάνω από τον Ντανιέλ Ποντένσε που ακολουθεί. Μια λιγότερη από τον Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης και δύο από τον Φιλ Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι (10).