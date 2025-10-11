Ο Παύλος Παντελίδης όχι μόνο καταφέρνει να ξεχωρίσει με την παρουσία του στην Κηφισιά, αλλά θεωρείται πλέον και διεθνής ποδοσφαιριστής. Ο μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αποστολή της Ελλάδας για τα ματς με Σκωτία και Δανία ως μια έξτρα λύση λόγω της ασθένειας που είχε ταλαιπωρήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον ομοσπονδιακό προπονητή να δείχνει την πρόθεσή του να τον έχει στα πλάνα του και για το μέλλον.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης έγινε το περασμένο καλοκαίρι μία από τις πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία του Ατρόμητου. Αφησε το Περιστέρι για τη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να φορέσει τα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς από την προετοιμασία έδειξε πως υπολογίζει άμεσα στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε έναν τραυματισμό το καλοκαίρι αλλά δεν τον πτόησε. Επέστρεψε και ήδη έχει καταγράψει συμμετοχές ως βασικός στην Ενωση, έχει σημειώσει γκολ και δείχνει πως μπορεί να τα βάλει με τον ανταγωνισμό που υπάρχει εντός ομάδας και να ξεχωρίσει. Αύριο – μεθαύριο αναμένεται κι εκείνος να κληθεί στην εθνική ομάδα.

Δύο παιδιά που επί της ουσίας τώρα… συστήνονται στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό. Που ο ένας ήδη βρέθηκε – έστω και ως «ρεζέρβα» – σε αποστολή της Εθνικής και ο άλλος ξεχωρίζει με τη φανέλα μιας μεγάλης ομάδας στους πρώτους του μήνες. Εχουν ένα κοινό οι δυο τους. Είναι δύο παιδιά που βρέθηκαν στον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκαν στα μικρότερα τμήματα της ομάδας, όμως έφυγαν γρήγορα από εκεί, χωρίς να προλάβουν να περάσουν την πόρτα της πρώτης ομάδας.

Αρκετοί είναι εκείνοι που αποκαλούν τους Παντελίδη και Καλοσκάμη δύο «χαμένα ταλέντα» για τον Παναθηναϊκό. Σε μια περίοδο μάλιστα που οι Πράσινοι είχαν θέμα με τους έλληνες παίκτες, ένα θέμα που είχε επιπτώσεις και στην ευρωπαϊκή λίστα τους. Οι Πράσινοι έψαχναν να δουν τι ακριβώς θα κάνουν με τους Ελληνες της λίστας.

Για όσους θυμούνται, ο Παντελίδης μετά το ματς της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό όπου ήταν πρωταγωνιστής της νίκης και είχε σκοράρει ένα από τα τρία γκολ, είχε ξεσπάσει μπροστά στην κάμερα. Είχε βουρκώσει λέγοντας πως αυτή ήταν η εξιλέωσή του για τη μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του. Στα 17 του χρόνια κι ενώ περίμενε πως θα του δοθεί ευκαιρία να παίξει στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, τον έδιωξαν από τον σύλλογο λέγοντάς του πως δεν είναι στα πλάνα τους και εκείνος συνέχισε την καριέρα του στην Γ’ Εθνική και τη Θύελλα Ραφήνας πριν φτάσει πλέον να ξεχωρίζει σε μια ομάδα της Super League και να βρεθεί πλέον και στην εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οσο για τον Καλοσκάμη; Η ιστορία του δεν είναι ίδια με αυτή του Παντελίδη, αλλά και εκείνος αναπτύχθηκε μέσα από τον Παναθηναϊκό, εξελίχθηκε στον Παναθηναϊκό, πλην όμως αποτελεί ένα ακόμα χαμένο ταλέντο για τους Πράσινους με τον ίδιο να αρνείται να μένει εκεί. Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2004 είχε πρόταση από τον Παναθηναϊκό για να παραμείνει στην ομάδα, πλην όμως τα όσα άκουσε δεν του άρεσαν.

Ηθελε μια μεγαλύτερη πρόταση, όλοι μιλούσαν για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ακαδημιών της ομάδας και ο ίδιος δεν δίστασε να πει «όχι» στην πρόταση του Παναθηναϊκού γνωρίζοντας πως ίσως χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και τον έκανε δικό του, ο Καλοσκάμης ξεχώρισε στο Περιστέρι και πολύ γρήγορα του ήρθε μια πρόταση από άλλη μεγάλη ομάδα και υπέγραψε στην ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό απλά να παίρνει τα τροφεία που δικαιούται για τον παίκτη. Για ένα «δικό του παιδί», το οποίο ανοίγει τα ποδοσφαιρικά του φτερά σε άλλον σύλλογο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.