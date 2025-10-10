Ο Ανδρέας Τετέι είναι ίσως το πιο… hot όνομα αυτή τη στιγμή στην ελληνική ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Ο επιθετικός της Κηφισιάς έχει εντυπωσιάσει άπαντες με την εικόνα του και τα γκολ του και ήδη έχουν βρεθεί στην πόρτα του συλλόγου του αρκετές ομάδες που ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του.

Οι απαιτήσεις της Κηφισιάς κυμαίνονται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ (ή και παραπάνω) για την παραχώρησή του και ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στους συλλόγους που παρακολουθούν την πορεία του. Ο Τετέι είχε προταθεί στον Παναθηναϊκό και πριν από το φετινό καλοκαίρι, όταν οι Πράσινοι αναζητούσαν μάλιστα δύο επιθετικούς (πήραν Ντέσερς και Πάντοβιτς), είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν περνάει απαρατήρητος και που το scouting report είναι θετικό για εκείνον.

Πλην όμως οι Πράσινοι δεν θα μπορούσαν να βρίσκονται στην pole position για τον παίκτη αν ενδιαφερθούν κι άλλοι ελληνικοί σύλλογοι και ο λόγος έχει να κάνει με τις σχέσεις που υπάρχουν με τη διοίκηση της Κηφισιάς και οι οποίες βρίσκονται σε πολύ άσχημο επίπεδο.

Σήμερα αναμένεται να μπουν μπουλντόζες στον χώρο που θα χτιστούν οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προκειμένου να τον καθαρίσουν και να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα για την ανέγερσή τους.