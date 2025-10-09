Ο 24χρονος επιθετικός έχει ήδη πετύχει έξι γκολ σε οκτώ αγώνες, δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα που τον κατατάσσουν στην κορυφή των μεταγραφικών σεναρίων ενόψει Ιανουαρίου.

Ο ΠΑΟΚ δεν μένει αμέτοχος σε αυτή την κατάσταση. Η διοίκηση της ομάδας παρακολουθεί στενά την πορεία του Τεττέι, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας όσο και τα δεδομένα της αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με τον πρόεδρο της Κηφισιάς, Χρήστο Πρίτσα, και προγραμματίζεται νέα συνάντηση ώστε να διευκρινιστούν όλες οι λεπτομέρειες μιας πιθανής μεταγραφής.

Ο Πρίτσας, πάντως, διατηρεί υψηλές απαιτήσεις για τον επιθετικό του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητά ποσό που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με προτίμηση για μετακίνηση στο εξωτερικό, ώστε να μην διαταραχθούν οι σχέσεις της Κηφισιάς με τις ομάδες του ελληνικού Big-4. Ωστόσο, η αγορά είναι ρευστή και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει οποιοδήποτε σενάριο.

Στην Τούμπα είναι πλήρως ενήμεροι για την κινητικότητα γύρω από τον Τεττέι, αλλά και για το ενδεχόμενο να προκύψει πρόταση από το εξωτερικό. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ομάδα χαράσσει την στρατηγική της, με στόχο να αξιοποιήσει σωστά τις συνθήκες της αγοράς, χωρίς να βιάζεται αλλά και χωρίς να χάσει την ευκαιρία για μια σημαντική ενίσχυση.

Η υπόθεση Τεττέι παραμένει από τα πιο καυτά μεταγραφικά θέματα του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ και άλλες μεγάλες ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, κρατώντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αν η δυναμική που έχει δείξει ο 24χρονος επιθετικός συνεχιστεί, το ενδιαφέρον των συλλόγων για την απόκτησή του αναμένεται να ενταθεί, φέρνοντας την υπόθεση στο επίκεντρο του Ιανουαρίου.