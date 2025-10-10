Αν δεχθούμε πως στο ποδόσφαιρο τα όρια έχουν ξεπεραστεί και οι περισσότεροι ειδήμονες έως και αδιαφορούν για την κούραση των πρωταγωνιστών, τι ακριβώς βλέπουμε στο μπάσκετ; Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, σε ό,τι αφορά στην καταπόνηση των αθλητών.

Δεν πρόκειται για υπερβολή. Μιλάμε για την πλήρη αλήθεια και την αποτύπωση της πραγματικότητας. Χθες έγινε γνωστό πως βγήκε νοκάουτ ο Γουόκαπ και θα λείψει κάμποσα ματς από τον Ολυμπιακό. Ο γκαρντ δεν μετείχε στην προετοιμασία και τα ματς της Εθνικής το καλοκαίρι, καθόσον ερχόταν από τραυματισμό και θέλησε να κάνει σωστή αποθεραπεία, μπαίνοντας έτσι απολύτως υγιής στις υποχρεώσεις των Ερυθρόλευκων. Αλλά δεν… Υστερα από τα δύο πρώτα ματς της Ευρωλίγκας που ήταν μέσα σε μια εβδομάδα αλλά και το παιχνίδι στο Μαρούσι, ο παίκτης λαβώθηκε. Δεν είναι ο μόνος. Ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει ζητήματα και ίσως οι ελλείψεις παικτών έφεραν άτυχα αποτελέσματα που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Σφαιρόπουλου. Παντού συναντάς τραυματισμούς. Για να αποδειχθεί πως το ρόστερ κάθε ομάδας ίσως και να πρέπει να αριθμεί πάνω από 16-17 παίκτες. Γιατί όλοι θα πάρουν ευκαιρίες και οι πάντες θα κληθούν να αγωνιστούν. Ποτέ δεν ξέρεις σε πόσο σημαντικό παιχνίδι. Ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Και βέβαια, με δεδομένο πως οι καλοί παίκτες δεν είναι και άπειροι, αμέσως αμέσως βλέπουμε τον λόγο που ανεβάζουν το κασέ τους. Οσοι μάλιστα είναι στο παρακάτω ράφι, αποκτούν κι αυτοί εξτρά αξία, γιατί η πίτα μεγαλώνει. Οι 20 ομάδες της Ευρωλίγκας έφεραν ανακατατάξεις και ευνοούν τα ηχηρά ονόματα. Οι δε ομάδες, όσες θέλουν να κοιτάξουν το μέλλον και την επόμενη μέρα, καλό θα είναι να εξετάσουν το πώς θα βγάλουν παίκτες από την ακαδημία τους, πώς δηλαδή θα έχουν στο δυναμικό τους, ίσως από την ενδέκατη και μετέπειτα θέση του ρόστερ, αξιόλογους παίκτες με ικανότητα να δίνουν λύσεις όσα λεπτά κι αν πατούν στο παρκέ. Χωρίς μάλιστα να κοστίζουν πανάκριβα.

Η ουσία, ωστόσο, δεν αλλάζει. Οι τραυματισμοί παραμονεύουν. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ τείνει, αργά έστω, να γίνει κάτι σαν το ΝΒΑ. Με τις ομάδες να δίνουν μάχες στην αρχή, να γνωρίζουν ήττες που θα έχουν μικρή σημασία, να καταλαμβάνουν θέσεις στην τελική κατάταξη χωρίς να δίνουν μεγάλη προσοχή και όλα να κρίνονται στο φινάλε και στα play offs. Εκεί θα μετρούν όλα διπλά. Και ασφαλώς το πόσοι παίκτες θα είναι στην καλύτερη δυνατή φόρμα.