Σαφές μήνυμα προς την Αγκυρα, χωρίς να την κατονομάζει, έστειλε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το Ταλίν, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον εσθονό ομόλογό του Μάργκους Τσάκνα. Αναφερόμενος στο ζήτημα των πρόσφατων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Εσθονίας από οπλισμένα ρωσικά μαχητικά αεοροσκάφη, ο έλληνας ΥΠΕΞ δήλωσε πως η χώρα μας συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες της Εσθονίας κάνοντας λόγο για τις «χιλιάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου», τις οποίες, όπως σημείωσε, έχει αναδείξει η Αθήνα στην ΕΕ και τον ΟΗΕ.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με την Εσθονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία και καταδικάζουμε τις παραβιάσεις εθνικής επικράτειας σε όλες τις μορφές» διεμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι το να αναπτύξουν Ελλάδα και Εσθονία κοινή στάση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας απέναντι σε «κοινές προκλήσεις». Οπως επισήμανε ο ίδιος, «φωτογραφίζοντας» Τουρκία και Ρωσία, «αντιμετωπίζουμε παρόμοιες μορφές επιθετικότητας». «Εσθονία και Ελλάδα υποστηρίζουν σθεναρά τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου εκτιμώντας την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών» σημείωσε από την πλευρά του ο Μάργκους Τσάκνα, ευχαριστώντας την Ελλάδα για την απερίφραστη καταδίκη των παραβιάσεων του εσθονικού εναέριου χώρου. Σήμα συμπόρευσης εξέπεμψαν οι δύο ΥΠΕΞ και όσον αφορά την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών άμυνας, ενώ, στις δικές του δηλώσεις, ο εσθονός ΥΠΕΞ ενστερνίστηκε τα περί ανάγκης ενίσχυσης άμυνας «και των νοτιοανατολικών συνόρων του ΝΑΤΟ σε ξηρά, θάλασσα και αέρα», θέση που είχε διατυπώσει προ ημερών ο έλληνας πρωθυπουργός από την Κοπεγχάγη.

Επόμενος σταθμός για τον Γιώργο Γεραπετρίτη σήμερα το Ελσίνκι, όπου είναι προγραμματισμένο να έχει συνάντηση με τη φινλανδή ομόλογό του, Ελίνα Βάλτονεν, με κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα τη διμερή συνεργασία, την ευρωπαϊκή άμυνα, το ΝΑΤΟ και την κατάσταση σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Και από φινλανδικού εδάφους, ο έλληνας ΥΠΕΞ αναμένεται να προτάξει το κοινό μέτωπο που σχηματίζεται στην ΕΕ απέναντι σε πρακτικές επιθετικότητας και αναθεωρητισμού.

Επίθεση από Ζαχάροβα

Οι σημερινές διαβουλεύσεις, ωστόσο, των δύο ΥΠΕΞ στο Ελσίνκι πραγματοποιούνται στον απόηχο της προσωπικής επίθεσης που εξαπέλυσε στη φινλανδή υπουργό Εξωτερικών χθες, μέσω ανάρτησης στο Telegram, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγορώντας την πως «δεν είναι διπλωμάτης», την ώρα που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο ανοιχτά για «ρωσικό υβριδικό πόλεμο εναντίον της ΕΕ». Προκειμένου να αποδομήσει κατηγορίες που εξαπέλυσε η φινλανδή ΥΠΕΞ σχετικά με φερόμενη παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι, η Ζαχάροβα έφτασε στο σημείο να συνταχθεί με Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία, κατηγορώντας την Ελλάδα για «παραβίαση της αρχής της συνεργασίας μεταξύ κρατών» λόγω του «μπλοκαρίσματος διεθνών πρωτοβουλιών συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας έως το 2018», καθώς και για «επέμβαση της χούντας των μαύρων συνταγματαρχών στην Ελλάδα στη δια-εθνοτική σύγκρουση στην Κύπρο» το 1974.

Απάντηση ΥΠΕΞ

Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, απαντώντας χθες στους ισχυρισμούς της Ζαχάροβα, παρέπεμπαν στα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το Κυπριακό και, σε σχέση με το πραξικόπημα του 1974, τόνιζαν ότι όλες οι δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις έκτοτε, το «έχουν καταδικάσει απερίφραστα».