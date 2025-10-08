Ετοιμοι για καβγά ήταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες μοναχοί του Αγίου Ορους στο άκουσμα της είδησης της έλευσης του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου στο Περιβόλι της Παναγιάς, μεθαύριο, Παρασκευή. Και κάποιοι έσπευσαν να κάνουν δεξιά κι αριστερά διαρροές πως είναι «ανεπιθύμητος», αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί πως θα τον αποδοκίμαζαν κατά την υποδοχή του. Ενώ οι μονές που διάκεινται φιλικά προς το Πατριαρχείο Μόσχας ήθελαν να τον κηρύξουν ανεπιθύμητο και δημόσια. Ομως επειδή ο έχων την πνευματική και διοικητική μέριμνα του Ορους Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι παλιός και γνωρίζει τα… κατατόπια, φρόντισε να καταστήσει σαφές με την προβλεπόμενη ενημερωτική επιστολή του προς την Ιερά Κοινότητα πως ο άγιος Κιέβου «μπαίνει» (όπως είθισται να λέγεται στην αγιορείτικη αργκό) για να προσκυνήσει και να επισκεφθεί μερικές μονές. Ως ένας απλός προσκυνητής. Η διπλωματική «ντρίμπλα» Βαρθολομαίου απαλλάσσει και την Ιερά Κοινότητα από την υποχρέωση να τον υποδεχθεί επισήμως και να γίνει Δοξολογία στο Πρωτάτο, ενώ και οι όποιοι αντιρρησίες και διαφωνούντες ξαναέβαλαν τα ξίφη τους στις θήκες.

Το πρόγραμμα-εξπρές και τα μέτρα ασφαλείας

Εξ όσων έγινε γνωστό, λοιπόν, ο Προκαθήμενος της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας θα ακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα-εξπρές προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αντιδράσεις. Ο χρόνος παραμονής του Επιφανίου στις Καρυές, την πρωτεύουσα του Αγίου Ορους, θα περιοριστεί στα 30 λεπτά, εντός των οποίων θα πραγματοποιήσει προσκύνηση στην Εφέστιο Εικόνα «Αξιον Εστί» και μια ολιγόλεπτη συνάντηση με την Ιερά Επιστασία στο Μέγαρο της Ιεράς Κοινότητας. Βέβαια επειδή ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει κανένα απρόοπτο, ο πολιτικός διοικητής Αλκιβιάδης Στεφανής έχει κάνει τις κατάλληλες προετοιμασίες και επαφές ώστε η προσκυνηματική επίσκεψη να κυλήσει ομαλά. Να πούμε ενημερωτικά ότι, αρχικά, η επίσκεψη του Επιφανίου ήταν να γίνει λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ορος. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο να αναβληθεί, προκειμένου να αποφευχθούν οι συνειρμοί και να μη βρουν «πάτημα για καβγά» οι θερμοκέφαλοι…

Το κλίμα «πλήρωσε» ο Τσιάρας

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές της περιφέρειας είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για το κακό κλίμα που επικρατεί στην επαρχία, κυρίως με τον αγροκτηνοτροφικό πληθυσμό, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και των καθυστερήσεων που έχουν σημειωθεί στις καταβολές των αγροτικών ενισχύσεων. Σας τα έγραφα προχθές ότι είχαν ζητήσει και συζήτηση σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση. Δεν εισακούστηκαν και η απόδειξη ότι οι ανησυχίες τους είναι βάσιμες είναι αυτά που έγιναν χθες στη Λιβαδειά, όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια κατά την παρουσίαση του τοπικού σχεδίου παρουσία του Κώστα Τσιάρα. «Εσπασαν» με τα τρακτέρ τον αστυνομικό κλοιό που είχε αναπτυχθεί γύρω από το κτίριο που γινόταν η εκδήλωση, έπεσαν χημικά, εισέβαλαν στην αίθουσα αγρότες, περικύκλωσαν τον υπουργό, παρενέβησαν αστυνομικοί και ακολούθησε ένα μικρό χάος. Εκτός από όλα αυτά, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν να μη συμμετέχουν σε προγραμματισμένη σύσκεψη με τον Τσιάρα. Με απλά λόγια, το πράγμα έχει πλέον σοβαρέψει αρκετά.

«Σολομώντεια» Ντόρα

Αφού έπιασα τα νεοδημοκρατικά, να πω ότι δεν πέρασε απαρατήρητη η «σολομώντεια» παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη για το θέμα του Πάνου Ρούτσι. Εμπειρη γαρ, η Μπακογιάννη τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της ικανοποίησης των αιτημάτων του απεργού πείνας. Παραδέχθηκε δε ότι η κυβέρνηση έχει χειριστεί στο παρελθόν την υπόθεση των Τεμπών με «ατυχή τρόπο». Παρ’ όλα αυτά, συμβίβασε τις διαφορετικές απόψεις που έχουν καταγραφεί επιμένοντας ότι «δεν υπάρχει στέλεχος της ΝΔ που να μην ήθελε να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του κ. Ρούτσι, ούτε ένας», ωστόσο «η κυβέρνηση με τη Δικαιοσύνη έχει μια πάρα πολύ ευαίσθητη σχέση, διότι εάν δείξει με τον οποιονδήποτε τρόπο ότι παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, αυτό είναι εις βάρος της κυβερνήσεως».

Γιατί πάει στο Ταλίν ο Γεραπετρίτης

Επίσκεψη στο Ταλίν πραγματοποιεί σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για διευρυμένες συνομιλίες και συνάντηση με τον ομόλογό του, Μάργκους Τσάκνα. Βασικό θέμα στην κοινή ατζέντα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι η ευρωπαϊκή άμυνα. Η Ελλάδα και η Εσθονία είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες (μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού) που δαπανούν πάνω από 3% για τις αμυντικές δαπάνες τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και από αυτές που στηρίζουν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω προγραμμάτων σαν το SAFE. Θα ζητηθεί, υποθέτω, και η στήριξη του Ταλίν στη θέση μας κατά της συμπερίληψης της Τουρκίας στο εν λόγω πρόγραμμα.