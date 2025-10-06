Τα πάνω – κάτω στην Τούμπα. Και τελικά η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στη φετινή Super League, σε ένα ντέρμπι που είναι βέβαιο ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του θα το συζητήσουν αρκετά στα επόμενα meeting τους: Οχι μόνο γιατί οι πρωταθλητές έχασαν με ανατροπή από τον χθεσινό ΠΑΟΚ που μετά το 1-0 του Τσικίνιο (22΄) έδινε την εντύπωση πως ήθελε ένα… φύσημα για να καταρρεύσει. Σίγουρα και για τον τρόπο. Για τη μια σειρά από προσωπικά λάθη που ταλαιπωρούν τους Πειραιώτες σε αυτή την αφετηρία.

Χθες ήταν η κακή πάσα του Ντανιέλ Ποντένσε στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε μια φάση (53΄) που θα μπορούσε να κλειδώσει το τρίποντο αλλά δεν. Δέκα λεπτά αργότερα το σοβαρό προσωπικό λάθος του Φρανσίσκο Ορτέγκα (63΄) που επί της ουσίας έδωσε το δικαίωμα στον Τάισον να πετύχει την πιο άνετη ισοφάριση που θα μπορούσε να φανταστεί. Και πήγε έτσι ως το φινάλε.

Ενδεχομένως και η φάση πέναλτι στον Κωνσταντέλια από τον Κοστίνια (75΄). Ακόμη και στην τελευταία φάση μια λάθος έξοδος του Κωσταντή Τζολάκη έδωσε το δικαίωμα στον Γιώργο Γιακουμάκη να απειλήσει από μακριά και για τρίτο γκολ – άσχετα αν η μπάλα σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα. Και ήταν και άλλα. Στο 33΄ ας πούμε η πρώτη τελική του ΠΑΟΚ ήρθε από μια πάσα-δώρο του Ζουλιάν Μπιανκόν στον σέντερ φορ των γηπεδούχων.

Γιατί ο Ολυμπιακός έκανε τόσα λάθη; Θεωρητικά γιατί η απόδοσή του έπεφτε όσο κυλούσε το ματς. Γιατί έδειχνε να ξεμένει από δυνάμεις. Και γιατί βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση; Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί το αυτονόητο: Οτι επί της ουσίας μόλις έκλεισε ένα τρίγωνο αγώνων (Λεβαδειακός – Αρσεναλ – ΠΑΟΚ) σε Σάββατο – Τετάρτη – Κυριακή με δύο ταξίδια σε Λονδίνο – Θεσσαλονίκη. Και παρά ταύτα ο προπονητής του, που είναι πάντα θιασώτης του rotation, επέλεξε να παίξει με τους ίδιους. Ειδικά στο Λονδίνο – Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν οι ίδιοι δέκα από τους έντεκα – εκτός του τραυματία Παναγιώτη Ρέτσου που έμεινε στην Αθήνα. Ακόμη και τις πέντε αλλαγές που είχε στη διάθεσή του ο Βάσκος δεν τις χρησιμοποίησε όλες.

«Δεν έπαιξε ρόλο η κούραση»

Μόνο τις τρεις, με την πρώτη στο 71΄ να τη ζητά ο ίδιος ο Ντάνι Γκαρθία (που άφησε τη θέση του στον Μουζακίτη). Ακολούθησε ο Μεντί Ταρέμι αντί του Ζέλσον Μαρτίνς (77΄) και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι αντί του Κοστίνια (85΄) με τον Εσε να τελειώνει την παρτίδα σαν δεξί μπακ!

«Οχι δεν έπαιξε καθόλου ρόλο η κούραση. Κάναμε δώρα τα δύο γκολ στον αντίπαλο» έλεγε στο φινάλε ο βάσκος προπονητής. «Αλλωστε ο ΠΑΟΚ έπαιξε μια μέρα αργότερα από εμάς στην Ευρώπη» πρόσθεσε επιχειρηματολογώντας επ’ αυτού. Και όντως ο Δικέφαλος Πέμπτη βράδυ έπαιξε στο Βίγκο με τη Θέλτα.

Εκεί όμως ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είχε χρησιμοποιήσει τους βασικούς του. Ο Ρουμάνος επένδυσε στο rotation και όπως αποδείχθηκε χθες αυτό λειτούργησε υπέρ του. Τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο όταν και σταδιακά άλλαξε ολόκληρη η εικόνα του παιχνιδιού.

«Οχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και στο πρώτο ημίχρονο παραχωρήσαμε πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο. Κάναμε πολλά λάθη και εκείνος τα εκμεταλλεύτηκε. Γι’ αυτό χάσαμε το παιχνίδι. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό» πρόσθεσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και προφανώς ο καθένας καταλαβαίνει τον εκνευρισμό του. Γιατί ο Ολυμπιακός στο πρώτο μισάωρο έδειχνε να μπορεί πραγματικά να κάνει… παρέλαση στην Τούμπα. Και όμως το τέταρτο φετινό γκολ του Τσικίνιο (22΄) αντί να του δώσει ώθηση λες και σήμανε μια παράξενη αρχή του τέλους.

Θυμίζουμε ότι και στο προηγούμενο φετινό ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό ήταν το προσωπικό λάθος του Παναγιώτη Ρέτσου που έδωσε το δικαίωμα στους Πράσινους να προηγηθούν στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Οπως επίσης ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που σε μέρες Μεντιλίμπαρ χάνει μια φορά στους… έξι μήνες στο πρωτάθλημα (συμπτωματικά η τελευταία φορά ήταν πάλι στην Τούμπα, 6 Απριλίου στα playoffs).

Εχει πολύ δρόμο μπροστά. Τώρα ξεκίνησε η σεζόν. Και είναι ομολογουμένως πολύ απαιτητικό το να υπάρχει πλέον στο καλεντάρι και το κρας τεστ που ακούει στο όνομα Champions League. Τα χιλιόμετρα που έτρεξε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο με την Αρσεναλ και ο ρυθμός που την «καταδίωξε» ως τις καθυστερήσεις είναι από άλλο… ποδόσφαιρο.

Από την άλλη ακριβώς για αυτό τον λόγο έχει δημιουργήσει ένα πραγματικά πολύ βαθύ ρόστερ. Χθες δεν είχε τους τραυματίες Ρέτσο, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, Στρεφέτσα και ακόμη και έτσι δεν έπαιξαν ο Ρεμί Καμπελά, ο Νασιμέντο, ο Σιπιόνι κ.λπ. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν αφού προκύψει μια ανάσα – σε εβδομάδα εθνικής διακοπής – το συμπέρασμα που θα βγάλει για όλα τα παραπάνω η κουβέντα του τεχνικού τιμ.