Αναμενόμενο ήταν, φάνηκε άλλωστε από την πρώτη στιγμή που «έσκασε» στην αυλή της ΝουΔου το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι η κυβέρνηση θα επιχειρούσε να διαχύσει το σκάνδαλο όπου μπορούσε, προκειμένου να επιτύχει τον απαραίτητο συμψηφισμό. Και κάπως έτσι, αποφασίστηκε η… μπαζοεξεταστική αντί της Προανακριτικής Επιτροπής, και βάσει της ίδιας στρατηγικής διεύρυναν τη διερευνώμενη περίοδο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στα… 27 χρόνια! Οταν ο «Φραπές» κι ο «Χασάπης» και τα άλλα παλικάρια, ακόμη κόλλαγαν αφίσες της ΝουΔου στα Χανιά και το Ηράκλειο, και δεν είχαν μπει ακόμη στα κόλπα, τα γεμάτα. Τώρα λοιπόν την έπεσαν σε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, τον Νίκο Μπουνάκη, ότι τάχα μου είχε εμφανίσει ο ίδιος βοσκοτόπια στη λίμνη Κάρλα! Ποια είναι η αλήθεια; Ο άνθρωπος έχει μια εταιρεία, η οποία υποδεχόταν αιτήσεις για τη λήψη επιδότησης. Μια πελάτισσα, παρουσιάστηκε με όλο τον φάκελο έτοιμο (από την ΑΑΔΕ κ.λπ.) και ζήτησε να της υποβάλουν τη σχετική αίτηση, για 330 στρέμματα, όπως και έγινε. Αυτό τώρα το έκανε σημαία η ΝουΔου, και ζητάει από τον… Ανδρουλάκη να απολογηθεί για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, επειδή κάποτε τον είχε ορίσει στο «αγροτικό» του ΠΑΣΟΚ!!!

Ποια είναι η δεύτερη, μη ομολογημένη αλήθεια; Οτι ξετίναξαν μυστικά την εταιρεία του Μπουνάκη, κι από όλες τις αιτήσεις των πελατών του, βρήκαν μία (αριθμός 1) που έπασχε. Τη συγκεκριμένη. Τη σήκωσαν στο… άλμπουρο, και κάθισαν από κάτω, να πανηγυρίζουν που τους την έφεραν!

Τραγικά πράγματα, από τα οποία όμως αναδεικνύεται το τρομερό άγχος του Μεγάρου Μαξίμου για το σκάνδαλο…

«Επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας»

Ο Μπουνάκης που έχει την πλήρη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, σε δήλωση που έκανε, και με την οποία εξηγεί αναλυτικά ποιο είναι στην πραγματικότητα το θέμα (ότι ο ίδιος ή η εταιρεία δεν έχουν πάρει ποτέ λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως τον κατασυκοφαντεί η ΝουΔου), αναφέρει και τα ακόλουθα: «Εχει ενορχηστρωθεί μια άθλια επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας σε βάρος της εταιρείας μας, αφενός για να θολώσει τα νερά και να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας από τους πραγματικούς ενόχους του σκανδάλου και αφετέρου (…) για να υπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας».

Τι λέω εγώ; Οτι στην προσπάθεια να πιαστούν από κάπου, δεν διστάζουν να επιτεθούν σε έναν τίμιο επαγγελματία, ο οποίος έκανε απλώς τη δουλειά του. Τον βγάζουν στη σέντρα, και τον περιχύνουν με λάσπη ότι κι αυτός, ο πασόκος, τ’ άρπαξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και άρα μη μας λένε ότι είναι δικό μας το σκάνδαλο. Είναι και αυτοί ανακατεμένοι. Σήμερα περιμένω να δω τίτλους του είδους «πράσινος Φραπές», «πράσινος Χασάπης» και τα ρέστα, για να ολοκληρωθεί το έργο…

Ηθελα να ‘ξερα ποιος τους πιστεύει, πραγματικά. Είναι τόσο εξόφθαλμο αυτό που κάνουν…

Ο δήμαρχος την «πάτησε»

Φυσικά, όλο αυτό δεν θα μπορούσε να διαλάθει της προσοχής του άτεγκτου σε θέματα ηθικής στην πολιτική, δημάρχου της μικρής πόλης, Χάρη Δούκα, ο οποίος με μια καίρια παρέμβαση ζήτησε αυστηρά «κάθαρση στην πράξη» – τη διαγραφή του Μπουνάκη! Μελέτησε ο δήμαρχος την υπόθεση; Οχι. Ζήτησε ενημέρωση από τον Μπουνάκη για το ποια είναι η πραγματικότητα αναφορικά με την καταγγελία; Ούτε. Απάντησε ίσως στα τηλεφωνήματα του Μπουνάκη, ο οποίος ζητούσε απεγνωσμένα να του μιλήσει και να του εξηγήσει τί ακριβώς παίζεται σε σχέση με το θέμα; Οχι! Διότι ο δήμαρχος είχε διαβάσει την ανακοίνωση της ΝουΔου, και αυτό του ήταν αρκετό, να διαμορφώσει γνώμη. Και επίσης σιγά να μην άφηνε την αλήθεια να του ακυρώσει την ευκαιρία να την «πέσει» στον Ανδρουλάκη, γνωρίζοντας (φυσικά από τον γίγαντα τον Χρηστάρα Πρωτόπαπα) ότι ο Μπουνάκης είναι φίλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εξού και στην ανάρτησή του υπογράμμισε ότι «για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα». Βέβαια σημείωσε και ένα «αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα», για να είναι καλυμμένος. Σου λέει, αν μια στο τόσο δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται, μη γίνει καμιά στραβή. Ελα όμως που έγινε η «στραβή», και ο δήμαρχός μας, για άλλη μια φορά την «πάτησε»…

(Βρε Χρήστο κι εσύ, γιατί δεν τον προστατεύεις;)

Ο Καραχάλιος, τα fake news…

Εχουμε ξαναπεί πως ό,τι κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο είναι πιο πιθανό να είναι fake news, ένα ψέμα δηλαδή, παρά αλήθεια. Καθώς είναι ανεξέλεγκτο, μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, και όπως το θέλει, και το ζήτημα είναι πόσοι και ποιοι θα το πιστέψουν. Τώρα δε με την τεχνητή νοημοσύνη, παπάδες φτιάχνουν. Τον Νίκο Καραχάλιο, επικοινωνιολόγο (πρόσωπο των ημερών, λόγω της σχέσης που έχει αναπτύξει με την «πρόεδρο» Καρυστιανού), δεν τον είχα για τέτοιο – να καταπίνει δηλαδή αμάσητα ό,τι κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο, και εν συνεχεία να το αναπαράγει. Κι όμως συμβαίνει και στους… ανθρώπους της πιάτσας ένας επικοινωνιολόγος, όπως ο Νίκος, υποτίθεται ότι αυτά τα «φιλτράρει». Κι όμως την πάτησε άσχημα, προχθές, υιοθετώντας μια «μούφα» των social media σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Κυριάκος το 2022 που βρισκόταν στη Βοστώνη, πήγε να παρακολουθήσει έναν αγώνα των Boston Celtics και χρέωσε το Δημόσιο όχι μόνο με το πανάκριβο εισιτήριο του αγώνα (1.000 δολάρια), αλλά και την… Coca-Cola που ήπιε (ο Κυριάκος τώρα, που δεν θέλει ούτε να τη μυρίσει!) και τα pop corn που έφαγε (με βούτυρα και τέτοια, που ο άνθρωπος τα σιχαίνεται)!!!

Το ξεφούρνισε το fake news ο Καραχάλιος, πήρε φωτιά το Διαδίκτυο, έγινε το έλα να δεις, και μόνο τότε αποκαλύφθηκε ότι όλο αυτό βασιζόταν σε ένα πλαστό, δήθεν έγγραφο, του υπουργείου Εξωτερικών.

…και οι έτοιμοι να πιστέψουν τα πάντα

Τον πήρα τηλέφωνο χθες – αφού είχε παρέμβει, με ανάρτησή της, η κόρη του Κυριάκου, η Σοφία Μητσοτάκη, καταγγέλλοντας το fake news.

Παραδέχθηκε ότι «την πάτησε». Του μίλησα για το πλαστό έγγραφο που ανέφερε αυτά τα βλακώδη. Η εξήγησή του ήταν ότι απουσίαζε από την Ελλάδα για 2½ χρόνια και το συγκεκριμένο γεγονός του είχε διαφύγει.

Υστερα, μου ανέλυσε την εμπειρία του, από το trend που σημείωσε το fake news.

– Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είχε τόση απήχηση. Δέχτηκα τόσα πολλά μηνύματα…

– Ναι, αλλά είναι ένα ψέμα αυτό που ανέφερες. Αποδεδειγμένο δε, πριν από τρία χρόνια.

– Σωστά, όμως πρέπει να σου πω, ότι η απήχηση που είχε αυτό το ψέμα, επί της ουσίας απέδειξε κάτι άλλο: πως ο κόσμος είναι έτοιμος να πιστέψει οτιδήποτε λέγεται για τον Μητσοτάκη. Αυτό καταλαβαίνω, απ’ ό,τι έγινε σχετικά με τα όσα είπα για τους Celtics…

Νομίζω ότι αυτή η παρατήρηση του Καραχάλιου είναι η πιο σημαντική από όσα είπαμε. Και συνάμα η πιο ανατριχιαστική σχετικά με το ερεβώδες Διαδίκτυο…

Εξωτερική πολιτική α λα ΣΥΡΙΖΑ

Την ιστορία με τη Flotilla που έπλευσε προς τη Γάζα προς συμπαράσταση των Παλαιστινίων, τη γνωρίζετε. Τα πλοιάρια αναχαιτίστηκαν από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ, οι επιβαίνοντες κρατούνται, και η ελληνική κυβέρνηση είναι μεταξύ των κυβερνήσεων εκείνων που αγωνιούν για την τύχη των κρατουμένων, παρότι γνώριζαν και οι δικοί μας, και όλοι οι υπόλοιποι, τους κινδύνους που έκρυβε το εγχείρημα. Τέλος πάντων, θα τους αφήσουν κάποια στιγμή ελεύθερους οι Ισραηλινοί, δεν γεννάται ζήτημα, αν και μερικοί ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ είναι υπέρ της σκληρής γραμμής – φυλακή για μεγάλο διάστημα! Ενας από αυτούς μάλιστα ήταν πολύ άγριος, με αποτέλεσμα να εκδώσει τρομερή ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία έγραφε, αν έχετε Θεό, και το εξής:

«Η ελληνική πολιτεία οφείλει να επιβάλει άμεσα κυρώσεις στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, για τον προπηλακισμό και τις απειλές σε βάρος των συμμετεχόντων στον διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης»!!!

Κυρώσεις σε ισραηλινό υπουργό; Εχει χαθεί η μπάλα εντελώς εκεί στην Κουμουνδούρου…