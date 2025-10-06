«Κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό», έγραψε ο Χάρης Δούκας. Λογικό. Ποιος θα άφηνε μια τέτοια εσωκομματική ευκαιρία ανεκμετάλλευτη – ειδικά όταν ο αρχηγός του έχει δηλώσει ότι όποιος πράσινος εμπλέκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα φεύγει;

Ανεμος

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε στους ακροατές του στη Σορβόννη πως αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη διεθνή σκηνή ξεπερνούν κάθε φαντασία. Τους εξήγησε ότι ο άνεμος φυσάει προς την κατεύθυνση «του αυταρχισμού, της γεωπολιτικής ανασφάλειας και των ακραίων ανισοτήτων». Δεν ξέρω αν του αρέσει εκείνο το παλιό πολυδωρικό τσιτάτο για τον «στρατηγό άνεμο», αλλά εκείνος που σπρώχνει τον πλανήτη προς τα εκεί είναι ο ίδιος που του αναγνώριζε κάποτε ότι μπορεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική «να μοιάζει ορισμένες φορές διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό».

Λιθαράκι

Η Ρένα Δούρου συναντήθηκε με τον κουβανό πρεσβευτή στην Αθήνα και του υποσχέθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει το δικό του «λιθαράκι, σε όλα τα fora, σε όλα τα μέτωπα στην Ελλάδα, στην ΕΕ για να μπει τέλος σε αυτό το άδικο και καταστροφικό εμπάργκο των ΗΠΑ. αλλά και στην κατασυκοφάντηση και την προπαγάνδα κατά της Δημοκρατίας της Κούβας». Ευτυχώς που δεν δεσμεύτηκε ότι θα ασκηθεί συριζαϊκή πίεση στο Οβάλ Γραφείο γιατί μπορεί ο συνομιλητής της να συνειδητοποιούσε τις αυταπάτες των συντρόφων.

Προοδευτικός

Εχει κι η Λούκα Κατσέλη έναν ορισμό του προοδευτικού ανθρώπου να καταθέσει στα πρακτικά. Είναι εκείνος, είπε, που «αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στην οικονομική δημοκρατία», «σκέφτεται την επόμενη γενιά» και «νοιάζεται για το περιβάλλον, τη συλλογική μας ταυτότητα, το πολιτισμικό μας κεφάλαιο και τον προορισμό μας και τον στόχο μας ως κοινωνία». Θα ήταν πιο ακριβής η περιγραφή της έννοιας αν προσέθετε πως είναι κι αυτός που δεν βρίσκει κόμμα να ψηφίσει.