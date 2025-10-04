Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις αυτή του Πέτρου Μάνταλου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο γενικότερα όπως έχει διαμορφωθεί στη σύγχρονη εποχή. Ενας παίκτης να μένει για τόσα χρόνια σε μία ομάδα, να ταυτίζεται μαζί της και να εξελίσσεται σε σημαία της. Παλιότερα ήταν συχνό φαινόμενο, πλέον το συναντάς σπάνια. Ο αρχηγός της ΑΕΚ διανύει τη 12η σεζόν του με τα κιτρινόμαυρα και την περασμένη Κυριακή έγραψε ιστορία φτάνοντας τις 400 συμμετοχές με τον δικέφαλο στο στήθος. Ενα μοναδικό επίτευγμα για τον διεθνή άσο, σε μία διαδρομή που όχι απλά δεν ήταν εύκολη για εκείνον, αλλά που πολλές φορές δοκίμασε τις ανθρώπινες αντοχές του.

1. Η επιλογή ζωής

Το ότι ήταν κάτι διαφορετικό ως ποδοσφαιριστής από τα συνηθισμένα το απέδειξε με την απόφασή του να υπογράψει στην ΑΕΚ. Πίσω στο 2013, με την Ενωση να αγωνίζεται στην Γ’ Εθνική και εκείνον να είναι στην Ξάνθη και ήδη στο στόχαστρο σχεδόν όλων των μεγάλων ομάδων της χώρας. Πήρε μία απόφαση που αποδείχθηκε απόφαση ζωής επιλέγοντας την ΑΕΚ, στην οποία ενσωματώθηκε το καλοκαίρι του 2014, όταν ο σύλλογος είχε πάρει την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. «Ψήθηκε» από την προοπτική του κλαμπ και του νέου γηπέδου και όπως δήλωσε και ο ίδιος μετά το ματς με τον Βόλο «δεν θα άλλαζα τίποτα σε αυτή τη διαδρομή».

2. Οι πρώτες πληγές

Η ιστορία άρχισε να γράφει στις 12 Σεπτεμβρίου του 2014 όταν έκανε ντεμπούτο σε παιχνίδι Κυπέλλου με τον Φωκικό, δίνοντας μάλιστα την ασίστ στο νικητήριο γκολ της Ενωσης. Εκείνη τη σεζόν βίωσε και την πρώτη πολύ δύσκολη στιγμή της καριέρας του στην ΑΕΚ όταν κατά τη διάρκεια της ρεβάνς του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ υπέστη ρήξη χιαστού. Επανήλθε, βρήκε ξανά τα πατήματά του ενώ σκόραρε στον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό το 2016 και σήκωσε την πρώτη του κούπα με τη φανέλα της Ενωσης. Η ατυχία του χτύπησε ξανά την πόρτα όμως όταν το 2017 υπέστη πάλι ρήξη χιαστού σε ματς πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο. Η εικόνα του να κάνει τον σταυρό του πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, αποτυπώθηκε στη μνήμη των οπαδών της ΑΕΚ που τον είδαν να επιστρέφει στο φινάλε εκείνης της σεζόν και να σηκώνει στη Ριζούπολη την κούπα του πρωταθλητή.

3. Το βάρος του περιβραχιόνιου

Σε όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του στην Ενωση ο Μάνταλος ήταν σχεδόν πάντα ο πρώτος που τα άκουγε από τον κόσμο στις στραβές. Εφταιγε δεν έφταιγε, πάντα αυτός ήταν στο στόχαστρο. Από ένα σημείο και μετά ένιωθε το βάρος του περιβραχιόνιου να τον πλακώνει γι’ αυτό και το καλοκαίρι του 2022, όταν σκέφτηκε σοβαρά να αποχωρήσει από την ΑΕΚ ύστερα από μία καταστροφική σεζόν, έθεσε ως όρο να μην είναι πια αρχηγός. Να βγάλει από πάνω του αυτό το φορτίο και την ευθύνη που δεν μπορούσε να σηκώσει. Ετσι δεν μπήκε τυπικά ως αρχηγός στην «Αγια-Σοφιά» αν και πάντα για τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια αυτός είναι ο αρχηγός της ομάδας και διαχρονικά απολαμβάνει την αποδοχή τους. Υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα και προερχόμενος κυρίως από τον πάγκο ο Μάνταλος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν το 2022-23 και πανηγύρισε το νταμπλ, σηκώνοντας μαζί με τον Σέρχιο Αραούχο το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

4. Μέλλον κιτρινόμαυρο

Το καλοκαίρι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται, ωστόσο θεωρείται βέβαιο πως η ΑΕΚ θα του καταθέσει πρόταση για ανανέωση της συνεργασίας τους. Για να παίξει για όσα χρόνια αντέχει ακόμα και να αποσυρθεί με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Να φτάσει τις 500 συμμετοχές και να συνεχίσει να γράφει ιστορία βάζοντας το όνομά του δίπλα σε εκείνο θρυλικών μορφών του συλλόγου. Οι 400 εμφανίσεις βρήκαν τον Μάνταλο με 68 γκολ και 108 ασίστ στο ενεργητικό του. Με δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα που θα ήθελε πολύ να γίνουν περισσότερα μέχρι να πέσει η αυλαία. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως η δική του σχέση με την ΑΕΚ δεν έχει τέλος, αλλά μόνο αρχή…