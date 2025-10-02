Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι πρόκειται να δηλώσει κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κυρία Λάουρα Κοβέσι, η οποία επισκέπτεται τα μέρη μας, κατ’ αυτάς. Στην «ανοιχτή» συνέντευξη Τύπου, αν με εννοείτε τι εννοώ, την οποία περιμένει πώς και πώς, κόσμος και κοσμάκης, ένθεν κακείθεν. Οι… «κακείθεν», διότι αναμένουν από εκείνη να ενισχύσει τα επιχειρήματα περί διεφθαρμένης κυβέρνησης, η οποία είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα και θα βουτηχτεί ακόμη περισσότερο με όσα σκανδαλώδη αναμένονται, με δική της πρωτοβουλία. Οσο για τους «ένθεν», αυτοί αναμένουν ότι η ευρωπαία εισαγγελέας θα περιοριστεί σε θεσμικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου, θα αποφύγει τους χαρακτηρισμούς και δεν θα δώσει τροφή για να συνεχιστεί η σκανδαλολογία η οποία έτσι κι αλλιώς έχει βραχυκυκλώσει Μέγαρο Μαξίμου και κυβέρνηση.

Κοντός ψαλμός αλληλούια, λένε και στο χωριό μου – όπως και σε όλη την Ελλάδα (στη Ρουμανία, εξ όσων έμαθα χθες, από έναν ρουμάνο φίλο, δεν τη γνωρίζουν αυτή την παροιμία, λένε άλλες…).

Σε λίγες ώρες πάντως, θα γνωρίζουμε ακριβώς ποιο ήταν αυτό το εξαιρετικής σημασίας θέμα που την έφερε άρον άρον στην Ελλάδα…

Γιατί ζήτησε ενισχύσεις

Το ότι η χώρα μας την ενδιαφέρει, και την ενδιαφέρει πάρα πολύ, αυτό το κατέστησε απολύτως σαφές κατά τις συναντήσεις που είχε με τους υπουργούς. Γιατί την ενδιαφέρει θα το απαντήσει υποθέτω σήμερα στη συνέντευξη στο κτίριο του 3ου Τελωνείου Πειραιά. Εγώ εκείνο που γνωρίζω εξ εγκύρου πηγής, είναι ότι κατά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η κ. Κοβέσι ζήτησε να αποσπαστούν στο εδώ παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (προΐσταται ο εισαγγελέας κύριος Νίκος Πασχάλης, κι όχι όπως πίστευα κι εγώ αλλά και άλλοι πολλοί η κ. Πόπη Παπανδρέου) τρεις ακόμη εισαγγελείς!!!

Σε σχετική ερώτηση του υπουργού κ. Φλωρίδη προς τι αυτή η ενίσχυση, η απάντηση ήταν «έχουμε πολλή δουλειά», πράγμα που μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς κατά το δοκούν. Διότι άμα σου λέει η ευρωπαία εισαγγελέας «έχουμε πολλή δουλειά στην Ελλάδα», το μυαλό σου πάει αυτόματα σε καινούργιες «μπόμπες» που αναμένονται, και όχι μόνο ΟΠΕΚΕΠΕ νούμερο 2, ούτε σπιτάκια ανακύκλωσης. Αλλά και πράγματα που δεν βάζει ο νους σου…

Τέλος πάντων, ζήτησε επίσης την απόσπαση 6 διοικητικών υπαλλήλων, πλην των τριών εισαγγελέων, και ο Φλωρίδης φυσικά αποδέχθηκε ασμένως το αίτημα.

Στην κυρία Κοβέσι, δεν είναι καλή ιδέα να λες όχι – και η κυβέρνηση το έμαθε πια το μάθημά της, hard way, που λέμε και στην εύανδρο Ηπειρο σε ανάλογες περιπτώσεις…

Το αντικείμενο του «πόθου»

Πάντως, από ένα πρόχειρο ρεπορτάζ που έκανα χθες στις πηγές, και ειδικότερα εκείνες τις πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συναντήσεων της κ. Κοβέσι με υπουργούς όπως ο υπουργός Οικονομικών, ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, φαίνεται πως το σκοτεινό αντικείμενο του «πόθου» της ήταν το εμπόριο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, που διακινείται στο λιμάνι του Πειραιά. Μια πρόσφατη ανακάλυψη για τη λαθραία διακίνηση ηλεκτρικών πατινιών, αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το σχετικό ποτήρι. Η ευρωπαία εισαγγελέας, προφανώς με επίνευση της Κομισιόν, και ενδεχομένως και του αμερικανικού παράγοντα, θέλει να κλείσει την πόρτα στη διακίνηση στην Ευρώπη κινεζικών προϊόντων, μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Η υπόθεση των ηλεκτρικών πατινιών αποκάλυψε την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ σε ΦΠΑ, γεγονός το οποίο δεν αφήνει ασυγκίνητη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αλλωστε, αυτό ήταν και το κύριο ζήτημα που έθεσε στις συνομιλίες της με τους τρεις υπουργούς. Κάποιους στην Ευρώπη τους απασχολεί σοβαρά τι κάνουν οι Κινέζοι στο λιμάνι του Πειραιά, και η εισαγγελέας στάλθηκε για να σφίξουν οι… διάδρομοι – για να μην πω άλλη λέξη…

Ο Πιερρακάκης, που είχε στο πλευρό του και τον «αρμόδιο» Γιώργο Πιτσιλή, της υποσχέθηκε νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα αλλάξει άρδην το σκηνικό με τους τελώνες. Και της δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα και σε προσλήψεις προσωπικού, διότι σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά υπηρετούν μόνο 250 άτομα, όταν για παράδειγμα στο λιμάνι του Ρότερνταμ υπερβαίνουν τους 1.000 οι τελωνειακοί. Η έλλειψη προσωπικού στον Πειραιά έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνονται τεράστιες καθυστερήσεις στο άνοιγμα των εμπορευματοκιβωτίων με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την οικονομία και για το εμπόριο.

#Με τον Κεραυνό

Λέγεται Μάκης Κεραυνός, είναι υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, και είναι από τα σοβαρότερα άτομα της κυπριακής πολιτικής σκηνής. Οικονομολόγος, με «βαριές» σπουδές στην Ελλάδα και την Αγγλία (μεταπτυχιακό λ.χ. από το Oxford Brookes University), δούλεψε στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε μεγάλες επιχειρήσεις και εδώ και δύο χρόνια είναι διορισμένος υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του προέδρου Χριστοδουλίδη. Ο Κεραυνός, που επαναλαμβάνω είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, και παίζει την οικονομία στα δάχτυλα, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί αυτή η επιμονή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, αφού ο ίδιος διαπίστωσε επειδή έβαλε τα νούμερα κάτω και το «είδε», ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Δεν πρόκειται να κάνει απόσβεση στον αιώνα τον άπαντα.

Και την πεποίθησή του αυτή δεν την κράτησε για τον εαυτό του, τη λέει. Παντού και σε κάθε ευκαιρία.

Τώρα, προχθές, επανέλαβε τα περί μη βιωσιμότητας του έργου κι ας είχαν συζητήσει το ζήτημα ο πρόεδρος Κυριάκος με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη και υποτίθεται ότι είχαν «κάπως» συμφωνήσει. Ο Κεραυνός λέει όχι παιδιά, είναι λάθος, και σοβαρό λάθος.

Φυσικά είμαι με τον Κεραυνό, ο οποίος για να αρνείται την ωφελιμότητα του έργου, προφανώς ξέρει τι υποστηρίζει, και γιατί το υποστηρίζει. Το θέμα είναι γιατί η Αθήνα δείχνει αυτή την επιμονή, η οποία στο τέλος της ημέρας δεν είναι απλώς ακατανόητη, είναι και περίεργη πλέον…

Εξω πάει καλά

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να μην μπορεί (ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν οι δημοσκόποι) να κουνήσει τη… βελόνα στο εσωτερικό, όμως έξω πάει καλά! Πολύ καλά. Και στο Ευρωκοινοβούλιο, ακόμη καλύτερα.

Σύμφωνα λοιπόν με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Burson, που αξιολογεί όλους τους ευρωβουλευτές, ο αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης κατατάχθηκε 1ος μεταξύ όλων των ελλήνων ευρωβουλευτών και 32ος στο σύνολο των 720 συναδέλφων του, ως προς την Κοινοβουλευτική Επιρροή (Parliamentary Influence το λένε αυτό).

Η αξιολόγηση αυτή, εκφράζει την ικανότητα διαμόρφωσης της πολιτικής ατζέντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στηρίζεται σε 4 επιμέρους δείκτες: την ηγεσία στην καθοδήγηση πολιτικών ομάδων, τη συνεργασία και τη διαμόρφωση δικτύων πολιτικής αποτελεσματικότητας, την ικανότητα διαμόρφωσης νομοθεσίας και τέλος, το κοινοβουλευτικό κύρος. Εγώ που γνωρίζω τον Μανιάτη από πολλών ετών, δεν αισθάνθηκα καμία έκπληξη. Για να μην πω ότι η θέση 32 που κατέλαβε, είναι και χαμηλή γι’ αυτόν και τις ικανότητες που διαθέτει. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να ευχηθώ το κλασικό «πάντα τέτοια»…