Εκτός από την εντολή του στους υπουργούς – που δεν εξέπληξε κανέναν, δίνοντάς τη δύο φορές μπροστά και πίσω από την κάμερα – για συντεταγμένη επικοινωνιακή προβολή του οικονομικού πακέτου ΔΕΘ και συνολική υπεράσπιση της κυβερνητικής δράσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να ορίσει το δίπολο της περιόδου: ρεαλισμός εναντίον λαϊκισμού. Το ίδιο είχε επιστρατεύσει το 2023 για να κλείσει προεκλογικά το μάτι στα μετριοπαθέστερα ακροατήρια – στις δεξαμενές της «κοινής λογικής», όπως συνηθίζει να λέει – και για να πει μετεκλογικά ότι «νίκησε ο πραγματισμός, ηττήθηκαν τα ψέματα». Το μέτωπο των fake news, που το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείχνει ότι έχει απέναντί του, επιστρέφει σε κεντρική θέση στην απόπειρα αντεπίθεσής του σε περιβάλλον πιέσεων (από το αυξημένο κόστος ζωής έως τις επικρίσεις για τη διαφθορά), το οποίο προσώρας δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να βγει από τη δημοσκοπική στασιμότητα. Στόχος, να «περάσει» ο πολιτικός λόγος της ΝΔ σε ψηφοφόρους οι οποίοι αποστρέφονται ανορθολογισμούς και ακραίες συγκρούσεις, ζητώντας αποτέλεσμα. Εξ ου και δίπλα στη λέξη «σταθερότητα», ο Μητσοτάκης έβαλε άλλη μία: «Ο ρεαλισμός περισσότερο από ποτέ γίνεται συντελεστής ομαλότητας».

«Αμόκ παραπληροφόρησης»

Στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, χρεώνοντας την τοξική συγκυρία στους πολιτικούς αντιπάλους του, έκανε αναφορές σε «αμόκ παραπληροφόρησης» («είπαν μέχρι και ότι η φωτογραφία μου με τον Τραμπ είναι ψεύτικη») και σε «ψευδολογία της αντιπολίτευσης», ζητώντας από τους υπουργούς «διαρκή επιφυλακή». Ως αιχμή για τα δεξιότερα της ΝΔ και προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, με δεδομένες τις γκρεμισμένες γέφυρες μεταξύ νυν και πρώην πρωθυπουργού, ερμηνεύτηκε το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης συμπεριέλαβε στη «μάχη για την αλήθεια» και τα θέματα της εξωτερικής και της αμυντικής πολιτικής – όχι μόνο τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χωρίς αναφορά στην ακυρωθείσα συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστήριξε ότι στη Νέα Υόρκη «εκπέμψαμε το μήνυμα της ισχυρής Ελλάδος», ενώ με αφορμή το νομοσχέδιο για τις Ενοπλες Δυνάμεις τόνισε ότι πρέπει να αναδεικνύονται όλα «σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα της χώρας».

Ατζέντα άμυνας ανοίγει και στην Κοπεγχάγη σήμερα και αύριο (άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα), με τον ίδιο να ζητάει, κατά πληροφορίες, να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι (και) στα νότια σύνορα και να γίνουν βήματα για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με κοινή χρηματοδότηση. «Ας μην μας παρασύρουν οι εντυπώσεις. Οι Ελληνες που ακούνε και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς» σημείωσε ως προς το εσωτερικό σκηνικό. Την ίδια ώρα βέβαια οι γαλάζιοι δημοσκοπικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί, παρότι το Μαξίμου προτάσσει για ευνόητους λόγους τη μη ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Ο Μητσοτάκης δεν έριξε βάρος μόνο στα φορολογικά μέτρα ως «σημαντικό ανάχωμα στο κύμα ακρίβειας», αλλά επιπλέον στη νόμιμη μετανάστευση, λέγοντας ότι είναι «η άλλη όψη της αυστηρής μας πολιτικής για τις παράνομες εισόδους». Θα αναφερθεί και από Δανία στη μεταναστευτική πολιτική, συμμετέχοντας σε κοινή συζήτηση μεταξύ άλλων με την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.