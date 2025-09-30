Ο προπονητής της εθνικής Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ, έκανε γνωστές τις «κλήσεις» του, για τους επόμενους αγώνες της ομάδας του, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 09/10 ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και οι συμπαίκτες του θα αναμετρηθούν με την Εθνική Ελλάδος, ενώ στις 12/10 θα αντιμετωπίσουν τη Λευκορωσία.

Ο Κλαρκ δεν έχει τον «πονοκέφαλο» των τραυματισμών, με τους μεγάλους αστέρες της ομάδας (ΜακΤόμινεϊ και Ρόμπερτσον), να δίνουν το παρόν στις αγωνιστικές αυτές.

Αναλυτικά η αποστολή της Σκωτίας:

Τερματοφύλακες: Γκόρντον, Γκαν, Κέλι

Αμυντικοί: Χάνλεϊ, Χέντρι, Χίκι, ΜακΚένα, Ράλστον, Ρόμπερτσον, Σούταρ, Τίρνεϊ

Μέσοι: Κρίστι, Φέργκιουσουν, Γκάνον-Ντόακ, Γκίλμουρ, ΜακΓκιν, ΜακΛιν, ΜακΤόμινεϊ, Μίλερ

Επιθετικοί: Τσε Άνταμς, Μπάουι, Ντάικς, Χερστ

