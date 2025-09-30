Μπροστά στο μεγαλείο του εμβληματικότερου θολωτού τάφου των μυκηναϊκών χρόνων, του λεγόμενου Θησαυρού του Ατρέα, θα βρίσκονται οι επισκέπτες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Τα 121 θραύσματα που βρίσκονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στις αποθήκες του, όχι μόνο θα εκτεθούν, αλλά θα αξιοποιηθούν ώστε να παρουσιαστεί η αποκατάσταση της όψης του συνολικού ύψους 10,6 μ., μνημείου που χρονολογείται περί το 1250 π.Χ.

Κι αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές εκπλήξεις που θα περιμένουν όσους περάσουν το κατώφλι του μεγαλύτερου και σημαντικότερου αρχαιολογικού μουσείου της χώρας και ενός από τα σημαντικότερα παγκοσμίως, του Εθνικού Αρχαιολογικού, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης και επέκτασής του.

Στους νέους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου, συνολικού εμβαδού 11.100 τ.μ., θα βρουν τη θέση τους 16.447 αρχαιότητες (σήμερα εκτίθενται 15.000 αρχαιότητες), που καλύπτουν μια περίοδο από το 6.800 π.Χ. έως τον 7ο αι. μ.Χ. οργανωμένες σε 13 ενότητες, σύμφωνα με την οριστική μουσειολογική μελέτη, η οποία και έτυχε ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης από το Συμβούλιο Μουσείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 1.052 γλυπτά, τα 9.100 αγγεία και αντικείμενα μικροτεχνίας και τα 5.100 των προϊστορικών συλλογών που θα συνθέσουν τη νέα έκθεση του μουσείου θα υπάρχει μεγάλο ποσοστό υλικού που θα βγει για πρώτη φορά από τις αποθήκες και συγκεκριμένα ανανεωμένο θα είναι το εκθεσιακό υλικό στα γλυπτά κατά 11%, των αγγείων και μικροτεχνίας κατά 56% και των προϊστορικών χρόνων κατά 33%.

«Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πανοράματος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, διαχρονικά από την προϊστορία μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα, το οποίο όμως να συνδέεται με την καθημερινότητα του επισκέπτη» έδωσε το στίγμα της μελέτης ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων του μουσείου, Κώστας Νικολέντζος, ο οποίος μετά την παραίτηση της γενικής διευθύντριας του μουσείου, Αννας Βασιλικής Καραπαναγιώτου, εκτελεί εκ του νόμου προσωρινά χρέη γενικού διευθυντή.

Ενιαία αφήγηση

Τη βασική καινοτομία στον σχεδιασμό της μελέτης – «την παρουσίαση των εκθεμάτων όχι “κατά συλλογές”, όπως σήμερα, αλλά με τη λογική της ενιαίας αφήγησης της εξέλιξης της τέχνης στο πλαίσιο του ελληνικού πολιτισμού» – επεσήμανε η καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αλεξάνδρα Μπούνια, η οποία συνεργάστηκε για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης ως σύμβουλος μαζί με την καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Ανδρομάχη Γκαζή.

Το μελαγχολικό πρόσωπο της Μέδουσας μέσα σε έναν στρόβιλο πολύχρωμων τριγώνων, έργο σπουδαίου τεχνίτη ψηφιδωτών του 2ου αι. μ.Χ. είναι εκείνο που θα υποδέχεται τους επισκέπτες στο πρώτο επίπεδο της επέκτασης. Μετά τον προβλεπόμενο πρόλογο, στον οποίο θα τοποθετείται η θέση του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά στον χώρο της Μεσογείου, θα παρέχονται πληροφορίες για τον προσανατολισμό του κοινού στην έκθεση, αλλά και για την Παλαιολιθική Εποχή από την οποία δεν υπάρχουν ευρήματα, θα αφιερωθεί για πρώτη φορά χώρος για την ιστορία του μουσείου. Εν συνεχεία στον «ημιώροφο» προβλέπεται να παρουσιαστούν οι τρεις μεγάλες συλλογές που έχουν δωρισθεί στο ίδρυμα – Καραπάνου, Σερπιέρη – Βλαστού και Σταθάτου.

Μέσω μιας μεγάλης κλίμακας, κατόπιν, οι επισκέπτες θα κατεβαίνουν στον υπόγειο χώρο της επέκτασης, όπου εκτός από τα 1.000 αντικείμενα της Αιγυπτιακής Συλλογής και τα 195 της Κυπριακής Συλλογής, γύρω από ένα αίθριο θα περιηγούνται σε αντικείμενα που χρονολογούνται από τη Νεολιθική Εποχή έως την Αρχαϊκή Περίοδο (7ος αι. π.Χ.). Θα βρεθούν στο επίκεντρο του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών, καθώς σχεδιάζεται οι προθήκες να έχουν κυκλική τοποθέτηση, ώστε να δημιουργείται στον επισκέπτη η αίσθηση ότι βρίσκεται στο κέντρο του περιβόλου. Θα δουν για πρώτη φορά μαζί τα αστικά κέντρα των Κυκλάδων της εποχής του Χαλκού – τη Φυλακωπή της Μήλου και το Ακρωτήρι της Θήρας –, όπως και για πρώτη φορά αντικείμενα από τον Μινωικό Πολιτισμό, ο οποίος θα εκπροσωπηθεί στο πρώτο τη τάξει μουσείο της χώρας. Το επόμενο βήμα θα οδηγεί τους επισκέπτες στο υφιστάμενο ιστορικό κτίριο, το οποίο στο σύνολό του θα είναι αφιερωμένο σε αρχαιότητες από τον 6ο αι. π.Χ. έως την Ελληνιστική Εποχή, όπου ακόμη μία πρωτιά θα περιμένει όσους περιηγούνται στην έκθεση: θα υπάρχει μία νέα ενότητα αφιερωμένη στους Μακεδόνες. Η συγκεκριμένη, αν και θα συμβάλλει ώστε να μην έχει κενό στη διαχρονική αφήγηση που καλύπτει ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, ωστόσο είναι αδύναμη, όπως σχολίασε η προϊσταμένη της διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Νικολέτα Σαραγά, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού του ΕΑΜ από μουσεία της περιφέρειας. Στις αίθουσες του υπάρχοντος κτιρίου θα παρουσιάζονται ως ενιαίο σύνολο και τα ευρήματα από το Ναυάγιο των Αντικυθήρων – ένα από τα διασημότερα και πλουσιότερα της αρχαιότητας – που σήμερα είναι διάσπαρτα σε διαφορετικά σημεία του εκθεσιακού χώρου.

Στην έξοδο, που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με εκείνο της εισόδου, στον επίλογο, σύμφωνα με τη μελέτη, τους επισκέπτες θα περιμένει ένα σύνολο αντικειμένων διαφορετικών περιόδων, υλικών, μεγεθών, σημασίας, αξίας: από την Αφροδίτη των Συρακουσών – ένα ρωμαϊκό αντίγραφο αρχαίου αγάλματος της θεάς Αφροδίτης από παριανό μάρμαρο που συμπληρώθηκε από τον ιταλό γλύπτη Αντόνιο Κανόβα – έως ένα ζωγραφικό έργο του Γιώργου Λαζόγκα, αλλά και η κολοσσική Νίκη των Μεγάρων, ύψους 2,5 μ., που χρονολογείται περί το 300 μ.Χ. και δεν έχει εκτεθεί ποτέ.

Το μουσείο – που όσον αφορά τον κτιριολογικό του προγραμματισμό κινείται βάσει χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού – με το νέο του πρόσωπο θα είναι επισκέψιμο με πολλαπλούς τρόπους ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κοινού: από μια γρήγορη αλλά πλήρη περιήγηση στα 400 βασικά εκθέματα-σταθμούς έως διαδρομές για άτομα με ειδικά ενδιαφέροντα και οικογένειες.