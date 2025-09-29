Καταρχήν, σωστά η κυβέρνηση χειρίζεται το εξόχως λεπτό θέμα των κοινωνικών δικτύων για τις ευαίσθητες ηλικίες κάτω των 15 ετών. Η χειραγώγηση των αλγορίθμων αλλά και οι κάθε είδους σεξουαλικές παρενοχλήσεις είναι δύο εκ των ασύμμετρων κινδύνων του πεδίου και προφανώς απαιτείται και οχύρωση και μέτρα προστασίας.

Επίσης αξιολογείται θετικά και η πολιτική βούληση – σε σύμπραξη με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – και ένα είδος διαβούλευσης που έχει εκκινηθεί μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών μας και των εταιρικών κολοσσών του Διαδικτύου.

Εδώ βέβαια, και επειδή οι δεύτεροι δεν έχουν καταλήξει στον τρόπο, η χρυσή τομή θα είναι το δικό μας σχέδιο και η συμφωνία εκείνων. Στα επίσης θετικά εγγράφεται το «θετικό ρεύμα» στην Ευρώπη για το όλο θέμα αφού η Κομισιόν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες τάσσονται υπέρ. Η ΕΕ έχει εμπειρία και εδώ εντοπίζεται και ευτυχώς μια περίπου κοινή γραμμή. Βεβαίως το «ban» δεν είναι απλό ως διαδικασία και τον τελικό λόγο θα τον έχουν οι εταιρείες, αφού μόνο από την πηγή (δηλαδή τη συσκευή, το κινητό, τον υπολογιστή) μπορεί να γίνει ενώ από μεριάς κυβέρνησης θα βοηθήσει η εφαρμογή Kids Wallet, που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εν προκειμένω βέβαια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι, όπως το «καμπανάκι» ειδικών πως το πρόβλημα του εθισμού δεν λύνεται ενώ υπάρχει και η άποψη του περιορισμού πρόσβασης στις πλατφόρμες εν γένει. Το σχέδιο όμως πρέπει να δρομολογηθεί.