Μια απόφαση-σταθμός για την προστασία των ζώων εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επικυρώνοντας το διοικητικό πρόστιμο των 270.000 ευρώ για τον άνδρα που συνέθλιψε εννέα νεογέννητα κουτάβια στη Λάρισα, εκ των οποίων επέζησε μόλις το ένα. Πρόκειται για υπόθεση που συγκλόνισε, όχι μόνο για την αγριότητα της πράξης αλλά και για την εικόνα της μητέρας-σκύλας που παρακολουθούσε αλυσοδεμένη τον θάνατο των μικρών της.

Την Μπέλλα, τη μητέρα των κουταβιών, ανέλαβε τότε το φιλοζωικό σωματείο «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας», όπως και το μοναδικό κουτάβι που επέζησε, την Ελβίρα. «Τα κουτάβια τα συνέθλιψε μπροστά στη μητέρα τους», περιγράφει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» η Κατερίνα Μιαρίτη, μέλος του σωματείου που παρεστάθη ως πολιτική αγωγή στη δίκη.

Η ίδια θυμάται πως η σκυλίτσα, «φοβική και κατεστραμμένη ψυχολογικά, γυρνούσε γύρω από τον εαυτό της γιατί νόμιζε ότι ήταν ακόμη αλυσοδεμένη». Ύστερα από πολύ κόπο και φροντίδα, η Μπέλλα βρήκε οικογένεια, όπως και η αδερφή της Μιράντα, που ζούσε, επίσης, αλυσοδεμένη.

Το έγκλημα καταγγέλθηκε από γειτόνισσα που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας και χάρη σε εκείνη σώθηκαν η μητέρα και η αδερφή της. Στο δικαστήριο, ο δράστης δήλωνε προκλητικά «είμαι καλός άνθρωπος και αγαπώ τα ζώα».

Τι σηματοδοτεί η απόφαση

«Η εν λόγω απόφαση ξεδιαλύνει το τοπίο όσον αφορά το σκέλος του διοικητικού προστίμου», εξηγεί ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, δικηγόρος της Πανελλήνιας Ομάδας Κατά της Κακοποίησης των Ζώων. «Ορίζει ορθώς ότι είναι αναλογικό το πρόστιμο των 30.000 ευρώ ανά ζώο, συσχετίζοντάς το με τη βαναυσότητα του εγκλήματος. Ακόμη και σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση αδικήματος δεν αναιρείται η αυτοτελής βεβαίωση προστίμου για κάθε θανάτωση».

Ο ίδιος στέκεται και στην κριτική του Διοικητικού Εφετείου για την ποινική απόφαση: «Μόλις πέντε μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή χαρακτηρίστηκαν ιδιαζόντως ελαφριά». Για τον κ. Παπαδημητρίου, το ΣτΕ αναγνώρισε «την αξία και τη σημασία της φόνευσης ζώου ως όντος που συναισθάνεται και βιώνει πόνο και αγωνία».

Η απόφαση, σημειώνει, δεσμεύει τα διοικητικά δικαστήρια και «προτρέπει τις Αρχές να δείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στη βεβαίωση προστίμων».

«Ηθική δικαίωση»

Για τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά μάχη στο πεδίο, η σημασία είναι τεράστια. «Για εμάς τους εθελοντές που καθημερινά πασχίζουμε να σώσουμε μη ανθρώπινες ζωές, η επικύρωση του προστίμου και της ποινής φυλάκισης αποτελεί ηθική δικαίωση και απόφαση-σταθμό», τονίζει στα «ΝΕΑ» η πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Αννα Τοσούνογλου. «Στέλνει σαφές μήνυμα ότι η κακοποίηση ζώων δεν μένει ατιμώρητη».

Ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει παντού

Η απόφαση έρχεται να κλείσει ένα κενό που χρόνια άφηνε χώρο στην ατιμωρησία. «Ελπίζουμε να εναρμονιστούν και τα ποινικά δικαστήρια, τα οποία ως τώρα επιβάλλουν ιδιαίτερα χαμηλές ποινές», υπογραμμίζει ο κ. Παπαδημητρίου. «Μόνο με αυστηρή εφαρμογή του νόμου και την κατάλληλη παιδεία μπορεί να σταματήσει αυτό το βάρβαρο φαινόμενο. Να καταστεί αποτρεπτική η κακομεταχείριση απέναντι στους πιο αδύναμους της κοινωνίας μας».

Η υπόθεση της Λάρισας αποτυπώνει τη βαρβαρότητα, αλλά και τη δύναμη της κοινωνίας των πολιτών να φέρνει αλλαγές. Το ΣτΕ έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: η ζωή ενός ζώου δεν είναι «δευτερεύουσα».