Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η νέα υπόθεση κτηνωδίας που σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου στο Περιστέρι του Δήμου Ήλιδας. Σύμφωνα με καταγγελία από τη Ζωοφιλική Ένωση Αμαλιάδας, τουλάχιστον δέκα ζώα – τόσο αδέσποτα όσο και κατοικίδια – βρέθηκαν νεκρά, αφού άγνωστοι πέταξαν φόλες στην περιοχή.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο ανατριχιαστική καθώς οι δράστες δεν δίστασαν να ρίξουν δηλητηριασμένα δολώματα ακόμα και μέσα σε αυλές σπιτιών, με αποτέλεσμα να πεθάνουν κατοικίδια που βρίσκονταν προστατευμένα στους χώρους των ιδιοκτητών τους.

Η Φιλοζωική Αμαλιάδας καταγγέλλει το περιστατικό ως ένα έγκλημα που θίγει όχι μόνο τα ανυπεράσπιστα ζώα, αλλά και την ίδια την κοινωνία. «Πρόκειται για μια ενέργεια βαρβαρότητας που μας ντροπιάζει ως ανθρώπους», τόνισε η Ζέφη Σπυράτου, μέλος της Ζωοφιλικής Ένωσης Αμαλιάδας, εκφράζοντας την αγανάκτηση και τη θλίψη της.

Το περιστατικό έγινε ευρύτερα γνωστό με καθυστέρηση, ενώ φιλοζωικές οργανώσεις και κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών, ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να υποστούν παραδειγματική τιμωρία. Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί κακούργημα και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, ιδίως για μικρά παιδιά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα θανατηφόρα σκευάσματα.

Η Φιλοζωική Αμαλιάδας καλεί τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να καταγγέλλουν κάθε ύποπτη κίνηση, υπογραμμίζοντας ότι μόνο με συλλογική δράση μπορεί να μπει τέλος σε τέτοιου είδους εγκλήματα.