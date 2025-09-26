Το πράσινο φως αναμένεται να ανάψει το Υπουργικό Συμβούλιο της επόμενης Τρίτης για το μπόνους παραγωγικότητας 2025 στο Δημόσιο, η καταβολή του οποίου θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Αλλωστε, αυτό θα είναι ένα από τα δύο θέματα – μαζί με εκείνο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων – που θα φέρει προς συζήτηση στη συνεδρίαση το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», στο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να συμφωνηθεί η δρομολόγηση των διαδικασιών, ώστε το μπόνους να πιστωθεί στους δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να εγκριθούν τόσο τα επιλέξιμα προς ανταμοιβή έργα και οι στόχοι των φορέων όσο και τα ορόσημα για κάθε επιλέξιμο προς ανταμοιβή έργο ή στόχο και, τέλος, το αρχικώς εκτιμώμενο ποσό της ανταμοιβής που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα υλοποίησης.

Υπενθυμίζεται πως το μπόνους παραγωγικότητας ξεκίνησε να δίνεται πιλοτικά το 2023 (μετά την ψήφιση του νόμου 4940/2022, που καθιέρωσε για πρώτη φορά σύστημα κινήτρων – αμοιβών, το οποίο εστίαζε τόσο στην επιβράβευση της ατομικής απόδοσης όσο και της ομαδικής στο πλαίσιο της επίτευξης των στρατηγικών στόχων του εκάστοτε φορέα) και αφορούσε τους στόχους που είχαν τεθεί το 2022. Την ίδια στιγμή, όπως έχει ήδη αποφασιστεί, το μπόνους στο Δημόσιο για το 2025 διπλασιάζεται και από 20 εκατομμύρια ευρώ το 2024 θα αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιους αφορά το πριμ

Ποιοι, όμως, είναι οι δικαιούχοι του μπόνους φέτος; Για πρώτη φορά, όπως σημειώνουν στα «ΝΕΑ» στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, θα εξεταστούν και έργα-στόχοι που αφορούν υπηρεσίες πέραν της Κεντρικής Διοίκησης και ειδικότερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε, όπως εξηγούν, να ληφθεί υπόψη και το κριτήριο της ενδυνάμωσης των δημόσιων υπηρεσιών ανά την Ελλάδα, ιδίως εκείνων που συμβάλλουν στην επίτευξη σημαντικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων και στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής αφορά μόνιμους ή υπαλλήλους με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που εμπίπτουν στο σύστημα στοχοθεσίας – αξιολόγησης, στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και ένστολο προσωπικό που υλοποιεί στόχους του ΕΣΚΥΠ (Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής) καθώς και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ανεξάρτητων Αρχών που υλοποιεί στόχους. Ωστόσο, προϋπόθεση υπαγωγής στο μπόνους είναι το προσωπικό αυτό να υπηρετεί σε φορείς που έχουν προβεί σε ολοκληρωμένη εφαρμογή του συστήματος στοχοθεσίας – αξιολόγησης. Οπως διευκρινίζουν τα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, οι δικαιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι του πριμ δυνητικά δεν ξεπερνούν τους 20.000, ωστόσο υπογραμμίζουν πως το μπόνους, το οποίο στην πράξη να είναι ένας επιπλέον μισθός – είναι το 15% του ετήσιου μισθού –, δεν πρόκειται να ξεκλειδώσει εάν δεν πετύχουν τον στόχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποιες υπηρεσίες θα λάβουν το μπόνους εξαρτάται σε πρώτη φάση από την υποβολή της πρότασης έργων ή στόχων από τους ίδιους τους υπουργούς και τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε υπουργός μπορεί να προτείνει από το σύνολο των έργων και στόχων προς ανταμοιβή έως και οκτώ έργα ή στόχους, έως και έξι έργα ή στόχους για εποπτευόμενους φορείς του, καθώς και έως και έξι οριζόντιους στόχους για δύο ή περισσότερους εποπτευόμενους φορείς ή φορείς ομοειδούς σκοπού. Αντίστοιχα, κάθε επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής μπορεί να προτείνει προς ανταμοιβή έως και έξι έργα ή στόχους.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο

Τον τελικό λόγο, ωστόσο, έχει η Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής, που υποβάλλει την εισήγησή της προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και τον αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού υπουργό, οι οποίοι και θα παρουσιάσουν την οριστική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης. Είναι χαρακτηριστικό πως η Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί έως και τέσσερα έργα ή στόχους για κάθε υπουργείο, έως και τρία έργα ή στόχους για εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου και έως και έξι οριζόντιους στόχους για δύο ή περισσότερους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του, ενώ για κάθε Ανεξάρτητη Αρχή έως και τέσσερα έργα ή στόχους.

Σε ό,τι, δε, αφορά τα κριτήρια επιλογής, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα έργα με στρατηγική σημασία και ιδίως η σύνδεσή τους με εμβληματικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για τη χώρα, ο αντίκτυπος και η ουσιαστική συμβολή τους στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ κρίνεται ακόμη και το γεγονός εάν παρουσίασαν ή όχι σημαντικές μεταβολές ή αναθεωρήσεις από το αρχικώς υποβεβλημένο και εγκεκριμένο ετήσιο σχέδιο δράσης, όπως και αν τηρήθηκαν αυστηρά τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.