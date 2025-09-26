Το Δημόσιο παραμένει σημείο τριβής στην πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση αλλά ταυτόχρονα κι ένα μεγάλο στοίχημα για τις κάθε φορά κυβερνήσεις. Η έννοια των κινήτρων με στόχο την παραγωγικότητα είναι πάντα μια συζήτηση που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση λαμβάνει πιο ειδικά χαρακτηριστικά και ο λόγος είναι το δρομολογημένο μπόνους για το οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο της επόμενης Τρίτης αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως.

Η έννοια της επιβράβευσης που ορθώς έχει εκκινηθεί είτε με ομαδικούς είτε με ατομικούς όρους, είναι σε θετική κατεύθυνση. Μάλιστα έχει αποφασιστεί πως το μπόνους στο Δημόσιο για το 2025 διπλασιάζεται και από 20 εκατομμύρια ευρώ το 2024, θα αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η όλη κινητροδότηση θα πρέπει να ιδωθεί ως σύμμαχος του μεταρρυθμιστικού έργου και της καλύτερης διαβίωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών και βέβαια με μια όψη εκσυγχρονισμού του Δημοσίου. Και για τον δημόσιο λειτουργό μπορεί να είναι σε θετική κατεύθυνση και για το ίδιο το κράτος, αν βέβαια κάθε φορά επίσης δίδεται αξιοκρατικά και δίκαια και σε σύνδεση με τους όρους βελτίωσης της Δημόσιας Διοίκησης.

Το ζητούμενο επίσης είναι να μη γίνεται μια κυνική προσομοίωση με τις κινητροδοτήσεις του ιδιωτικού τομέα και αυτό διότι η αποτελεσματικότητα του Δημοσίου αφορά ευρύτερα σύνολα και έχει άλλου είδους λογοδοσία. Το κράτος πρέπει να δουλέψει και μπορεί να δουλέψει. Να αποτινάξει κάθε είδους σκουριασμένη και σκανδαλώδη γραφειοκρατία αλλά και αναξιοπιστία.