Το 2026 αναμένεται να σηματοδοτήσει μια σημαντική ανανέωση στο Δημόσιο, με 19.300 νέες προσλήψεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και φορέων, από το ΕΣΥ και την ΑΑΔΕ μέχρι τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους δήμους. Παράλληλα, η κυβέρνηση εισάγει ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης και σχεδιάζει μισθολογικές παρεμβάσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα στον δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη να επικυρώσει τον προγραμματισμό των νέων θέσεων, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

Ποιες υπηρεσίες ενισχύονται – Αναλυτικά οι θέσεις που θα καλυφθούν:

5.000 γιατροί και νοσηλευτές για το ΕΣΥ,

700 υπάλληλοι στην ΑΑΔΕ για εντατικοποίηση των ελέγχων,

640 προσλήψεις στη Δικαιοσύνη (εκ των οποίων 130 νέοι δικαστές),

3.900 θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες με έμφαση σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και ύδρευση,

600 πυροσβέστες,

1.840 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (συμπεριλαμβανομένων 600 ειδικών φρουρών και πάνω από 1.000 αστυνομικών σπουδαστών) και

1.800 στις Ένοπλες Δυνάμεις, μεταξύ αυτών στα στρατιωτικά νοσοκομεία

Η υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών και όχι μόνο τις οργανικές θέσεις, στέλνοντας μήνυμα για τον περιορισμό της πελατειακής λογικής.

Το σχέδιο των προσλήψεων

Περίπου οι μισές θέσεις στο Δημόσιο για το 2026 θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ, αξιολογούμενες με βάση τη βαθμολογία, την εντοπιότητα και την προϋπηρεσία. Για όσους κερδίσουν θέση αλλά δεν αναλάβουν καθήκοντα προβλέπεται «πέναλτι» τριών ετών.

Για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) θα ακολουθήσει μοριοδοτούμενος διαγωνισμός, ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη επιλογή προσωπικού.

Οι προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιηθούν μέσω των στρατιωτικών σχολών, εκτός της διαδικασίας ΑΣΕΠ, ενώ καλύπτουν θέσεις και σε στρατιωτικά νοσοκομεία.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας και αυξήσεις μισθών

Από το 2026, στο Δημόσιο θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας, ένα εργαλείο που στοχεύει στην πλήρη διαφάνεια και στον ακριβή έλεγχο των υπερωριών των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο προγραμματίζει αυξήσεις μισθών, καθώς και διπλασιασμό του κονδυλίου για μπόνους αποδοτικότητας, από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την επιβράβευση της αποτελεσματικής απόδοσης. Τα μπόνους αυτά θα συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους που θα οριστούν στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την αξιοκρατία στο Δημόσιο.