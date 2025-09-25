Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ διήρκεσε σχεδόν μία ώρα. Πολλά λεπτά της αφιερώθηκαν στην κλιματική αλλαγή. Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κρύψει ποτέ πως είναι αρνητής των επιπτώσεων που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο κλίμα. Ωστόσο, προχθές πήγε ένα βήμα παραπέρα. Χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή τη «μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κόσμο». Υποστήριξε ότι οι επιστημονικές προβλέψεις αποδείχθηκαν «λανθασμένες» και αποφάνθηκε πως «έγιναν από ανόητους ανθρώπους, που στέρησαν από τις χώρες τους περιουσίες και τις καταδίκασαν σε αποτυχία». Αγνόησε, δηλαδή, όλες τις προειδοποιήσεις των ειδικών και υποβάθμισε τον ΟΗΕ και τους διεθνείς οργανισμούς, που αναφέρουν ξανά και ξανά πως αν δεν δράσουμε άμεσα, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Για την ακρίβεια, αγνόησε την ίδια την πραγματικότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Τα γεγονότα τα οποία βλέπει ο καθένας με τα μάτια του. Η επιμονή του να αρνείται την κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει ολόκληρη την υφήλιο σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Οχι μόνο γιατί δεν ισχύει η κατηγορία που εξαπολύει κατά της πράσινης ενέργειας – ότι καταστρέφει την οικονομία –, αφού το 2023 αυτή προσέθεσε 320 δισ. δολάρια στην παγκόσμια οικονομία, ήτοι το 10% της παγκόσμιας ανάπτυξης. Αλλά κι επειδή η τραμπική κουλτούρα του πολέμου εναντίον κάθε είδους επιστήμης θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ανθρωπότητα, δημιουργώντας σε πολλούς την πεποίθηση ότι δεν χρειάζεται να παραδώσουν έναν βιώσιμο πλανήτη στις επόμενες γενιές.

Αν οι απόψεις του επικρατήσουν, η δημαγωγία και η παραπληροφόρηση θα έχουν κερδίσει τον ορθό λόγο με ολέθριες συνέπειες για την ίδια την ανθρώπινη ζωή.