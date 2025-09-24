Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται πως έχει συνειδητοποιήσει πλήρως ότι το κλειδί για να προσεγγίσει και να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στις μπίζνες. Γι’ αυτό και έχει φροντίσει, ενόψει της συνάντησης που θα έχει μαζί του αύριο Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, να κρατά μια «βαλίτσα» γεμάτη με δεκάδες δισ. δολάρια, που αφορούν μεγάλες συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες – κυρίως (αλλά όχι μόνο) στον τομέα των εξοπλισμών.

Πράγματι, το χθεσινό ρεπορτάζ του Bloomberg έρχεται να επιβεβαιώσει σχετικές πληροφορίες και διαρροές των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με αυτό, κεντρική θέση στην ατζέντα της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας θα είναι η αγορά εκατοντάδων πολιτικών αεροσκαφών από την Boeing για τον στόλο της Turkish Airlines (κάπου 250), καθώς και δεκάδων μαχητικών τύπου F-16 Viper και F-35 από τη Lockheed Martin, για λογαριασμό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι πρόθεση του Ερντογάν είναι μεγάλο μέρος του κόστους των παραπάνω αεροσκαφών, ύψους περίπου 10 δισ. δολαρίων, να «ισοσκελιστεί» μέσω της διαδικασίας συμπαραγωγής σε τουρκικές εγκαταστάσεις. Ως δέλεαρ δε θα παρουσιάσει τις μεγάλες δυνατότητες της πολεμικής βιομηχανίας της χώρας του, η οποία θα συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγής των αμερικανικών αεροσκαφών, σε μια περίοδο που η ζήτηση γι’ αυτά διεθνώς (ειδικά από τα κράτη-μέλη της ΕΕ) δείχνει να αυξάνει διαρκώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι η Τουρκία να αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35, εξαιτίας της προμήθειας του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, δέκα εγχώριες βιομηχανίες (ανάμεσά τους η Turkish Aerospace Industries) είχαν υπογράψει συμφωνίες που εκτιμάτο ότι θα τους απέφεραν έσοδα της τάξης των 12 δισ. δολαρίων. Υπενθυμίζεται, παράλληλα, ότι η Αγκυρα έχει ήδη διασφαλίσει το «πράσινο φως» της Ουάσιγκτον για την προμήθεια 40 αεροσκαφών που ανήκουν στην τελευταία γενιά των F-16 Viper (παραγωγής επίσης της Lockheed Martin), στο πλαίσιο της άρσης του βέτο της για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Υπάρχουν «αγκάθια», αλλά…

Το «πακέτο» θα περιλαμβάνει, μάλιστα, και άλλα αμερικανικά οπλικά συστήματα, όπως «έξυπνες» βόμβες και πυραύλους ακριβείας, ανταλλακτικά για τα υπόλοιπα «γερασμένα» μαχητικά της (συνολικά διαθέτει 240 F-16) και πολλά ακόμη. Σε αυτά συγκαταλέγονται και κινητήρες της GE Aerospace, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο τουρκικής κατασκευής μαχητικό πέμπτης γενιάς, γνωστό και ως Kaan.

Φυσικά, όπως τονίζει το Bloomberg, όλα τα παραπάνω βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά και για να προχωρήσουν απαιτείται η έγκριση του ίδιου του Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του (ή, έστω, ορισμένα από αυτά) κατά την αυριανή συνάντηση. Υπάρχει, όμως, ένα ακόμη «αγκάθι»: αυτό του Κογκρέσου, αρκετά μέλη του οποίου επιμένουν πως η συνολική στάση του Ερντογάν δεν επιτρέπει την άρση των κυρώσεων (στο πλαίσιο της CAATSA).

Ολα, λοιπόν, τα σενάρια παραμένουν στο τραπέζι, με τον Ερντογάν να πιστεύει, πάντως, ότι το ζητούμενο δεν είναι πλέον το εάν, αλλά το πότε θα αρθούν όλα τα εμπόδια. Ποντάροντας, πάνω από όλα, στη στρατηγική θέση της Τουρκίας και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή – κάτι που οδηγεί και την ΕΕ σε στρατιωτική συνεργασία μαζί της.