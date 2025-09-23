Οι εικόνες από το πρόσφατο παιχνίδι της Αναγέννησης Σχηματαρίου με τον Θεσπρωτό για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου. Το ματς κράτησε μόλις… 74 δευτερόλεπτα, προκαλώντας γέλια, απορίες και αγανάκτηση. Κι όμως, πίσω από αυτό το τραγελαφικό σκηνικό κρύβεται μια ιστορία ακόμη πιο απίθανη.

Ο Θεσπρωτός, που τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν ως ΠΑΕ, κουβαλάει μια παλιά οφειλή 12.000 ευρώ σε αργεντινό ποδοσφαιριστή. Η FIFA επέβαλε ban μεταγραφών ύστερα από προσφυγή του παίκτη, ωστόσο σήμερα ο σύλλογος λειτουργεί ξανά ως ερασιτεχνικό σωματείο και συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, το οποίο δεν είναι επαγγελματικό.

Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Η ΕΠΟ ζητά από τον σύλλογο της Ηγουμενίτσας να εξοφληθεί το χρέος για να εκδώσει δελτία στους νέους παίκτες (υπάρχει ρόστερ 20 ποδοσφαιριστών), αλλά το ερασιτεχνικό σωματείο δεν μπορεί νομικά να πληρώσει χρέος μιας ανενεργής ΠΑΕ. Διαφορετικό ΑΦΜ, διαφορετικοί λογαριασμοί, διαφορετικό καθεστώς.

Μέσα σε αυτό το νομικό αδιέξοδο, ο Θεσπρωτός ζήτησε αναβολή των αγώνων του μέχρι να εξεταστεί η προσφυγή του από την αρμόδια επιτροπή, όμως η ΕΠΟ συνέχισε να ορίζει κανονικά τα παιχνίδια. Ηδη το πρώτο ματς με την Ανθούπολη Λάρισας χάθηκε στα χαρτιά. Για να αποφύγει δεύτερο μηδενισμό – στους τρεις αποβάλλεται ένας σύλλογος από το πρωτάθλημα – η ομάδα του Θεσπρωτού κατέβηκε στο Σχηματάρι με… ό,τι είχε.

Και τι είχε; Μόλις εννέα πιτσιρίκια από το τμήμα Κ15, το μοναδικό των υποδομών της, καθώς αρκετοί 14χρονοι δεν ήταν διαθέσιμοι, ενώ και ο προπονητής, Χουάν Ραμόν Ρότσα έλειπε από το Σχηματάρι. Το παιχνίδι ξεκίνησε τυπικά και διεκόπη σχεδόν αμέσως, γράφοντας μια από τις πιο παράξενες σελίδες της Γ’ Εθνικής.

Η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΕΠΟ για την υπόθεση αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, οι αγώνες του Θεσπρωτού θα συνεχίσουν να ορίζονται κανονικά, ενώ ο σύλλογος παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα γραφειοκρατικό αδιέξοδο που μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί τόσο… σουρεαλιστικά.