Το 2004 ιδρύθηκε από τη Μαρίνα Γαλανού ο μοναδικός εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο για βιβλία με ΛΟΑΤΚΙ θεματολογία στην Ελλάδα, με την επωνυμία «Πολύχρωμος Πλανήτης».

Η Γαλανού δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα. Ηταν πρόεδρος του Συνδέσμου Υποστήριξης Διεμφυλικών, εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, της Επιτροπής Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ που ιδρύθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κι από τους λίγους ακτιβιστές που συνομίλησε ισότιμα με όλες τις κυβερνήσεις και διεθνείς φορείς και συνέβαλε στην ελληνική νομοθεσία. Διόλου τυχαία, στην κηδεία της δέσποζε ένα μεγάλο στεφάνι με τα συλλυπητήρια του Πρωθυπουργού.

Στον κατάλογο του «Πολύχρωμου Πλανήτη» βρίσκονται σημαντικά έργα. Σε ανοιχτή επιστολή του ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, μας θυμίζει το «Καιάδας» του Λουκά Θεοδωρακόπουλου (ιδρυτή του περιοδικού Αμφί που είχε υπερασπιστεί δικαστικά κι ο αείμνηστος Θεόδωρος Παγκαλος) ένα ντοκουμέντο για τον τρόπο με τον οποίο η χούντα των συνταγματαρχών μεταχειριζόταν τα ομοερωτικά άτομα. Ομως πριν από λίγες μέρες, ο σημερινός διαχειριστής του, Θάνος Βέσσης, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε εκκαθάριση του εκδοτικού οίκου και του βιβλιοπωλείου για οικονομικούς λόγους.

Αυτό θα στείλει στην πολτοποίηση τα βιβλία που εξέδωσε και θα αποστερήσει τη χώρα μας από τη μοναδική εκδοτική μονάδα που έδινε βήμα σε μια κατηγορία δημιουργών που υφίσταται αποκλεισμούς. Ιδέες υπάρχουν, πέραν της επιχορήγησης. Θα μπορούσε να συζητηθεί από κάποιον κρατικό φορέα η ψηφιοποίηση του αρχείου των εκδόσεων ή η δημιουργία μιας ειδικής βιβλιοθήκης για να διασωθούν τεκμήρια και τίτλοι.

Προφανώς η αντίληψη ότι το βιβλίο υπόκειται στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς έχει επικρατήσει. Ωστόσο για το κράτος ισχύει, παράλληλα, η υποχρέωση της μέριμνας για τη στήριξη στον σύγχρονο πολιτισμό. Είδαμε πρόσφατα τον υφυπουργό να τσακώνεται σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ, επισημαίνοντας με νόημα πως τους επιχορηγεί με πολλά λεφτά «κι ακούμε ου». Και ξέρουμε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα δεν είναι πια «της μόδας» για τη ΝΔ. Επειδή, όμως, οι θετικές υποχρεώσεις δεν έρχονται με αστερίσκους, καλό θα ήταν η κυβέρνηση που έστειλε στεφάνι πένθους στη μνήμη αυτής της σημαντικής γυναίκας, να αναλάβει κάποια δράση για τη διατήρηση, τουλάχιστον, του αποτυπώματός της στον πολιτισμό.