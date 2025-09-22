Το ενδιαφέρον του Τέλη Μυστακίδη για την επένδυση στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς θεωρητικό, αλλά μεταφράζεται σε άμεσες και ουσιαστικές κινήσεις.

Η πιο πρόσφατη απόδειξη ήρθε το πρωί του Σαββάτου όταν ο ίδιος βρέθηκε στο “PAOK Sports Arena” ως επικεφαλής κλιμακίου μηχανικών για αυτοψία, με στόχο την καταγραφή των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου.

Ο 63χρονος επιχειρηματίας, συνοδευόμενος από τους στενούς του συνεργάτες, Γιάννη Πετμεζά και Βαγγέλη Τσακμακά, ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του κλειστού. Η επίσκεψη είχε διπλό στόχο: αφενός την επιτόπια διαπίστωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το γήπεδο, όπως η στεγανοποίηση, και αφετέρου την καταγραφή των δυνατοτήτων του. Οι μηχανικοί του κλιμακίου διαπίστωσαν ότι το «Παλατάκι» είναι ένα κτίριο με σημαντικές δυνατότητες, αλλά παραμελημένο στο πέρασμα του χρόνου.

Πλήρης ανακαίνιση και νέα σχέδια

Ο Τέλης Μυστακίδης έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για να διατεθεί το απαραίτητο ποσό για την επιστροφή του “PAOK Sports Arena” στην άριστη κατάσταση που του αρμόζει, υπολογίζεται ότι αυτό τουλάχιστον για τα πρώτα έργα είναι κοντά στα 3.000.000 ευρώ.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και να περιλαμβάνουν, πέρα από τις απαραίτητες επισκευές, και μια ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση, κάνοντας το γήπεδο πιο σύγχρονο και λειτουργικό.

Στα πλάνα της νέας επένδυσης περιλαμβάνονται επίσης σχέδια για την αξιοποίηση των χώρων του γηπέδου σε καθημερινή βάση και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ηδη έχουν πέσει και εν πολλοίς προχωρήσει ιδέες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και μεγάλου sports cafe αλλά και ενός παιδότοπου εντός του γηπέδου, χώροι που θα λειτουργούν καθημερινά για τους φιλάθλους και τις οικογένειές τους, ενισχύοντας έτσι την οικονομική βιωσιμότητα της ΚΑΕ.

Το τελευταίο βήμα

Η επίσκεψη και η άμεση δέσμευση για την οικονομική ενίσχυση του γηπέδου αποτελούν ένα σαφές μήνυμα για το πόσο σοβαρό και άμεσο είναι το ενδιαφέρον του Τέλη Μυστακίδη.

Επόμενο και τελευταίο βήμα πριν από την επίσημη αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι η έναρξη του οικονομικού ελέγχου. Η ΚΑΕ αναμένεται να καλέσει τους ορκωτούς λογιστές της πλευράς του νέου επενδυτή, σηματοδοτώντας την τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την έναρξη μιας νέας εποχής για τον ΠΑΟΚ.