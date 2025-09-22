Με έναν τρόπο θα έλεγε κάποιος πως η εβδομάδα που διανύουμε ίσως συνοψίζει όλη την κρισιμότητα των εθνικών θεμάτων για τη χώρα μας και ταυτόχρονα ένα μέρος της έκβασής τους. Ο Πρωθυπουργός ήδη χθες από τα κοινωνικά δίκτυα προανήγγειλε την έναρξη της οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Εξέλιξη που εκ των πραγμάτων αφορά την άσκηση των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων σε μία ρευστή και κρίσιμη στιγμή για όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Συμμαχίες αλλάζουν, αναπροσαρμόζονται, ρήξεις συντελούνται, αναθεωρήσεις διαρκούν και συνεχίζονται και μέσα σε όλα αυτά έχει μία σημασία η όλη χάραξη. Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός από σήμερα – εκτός απροόπτου – θα έχει μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει ειδικότερα την ευκαιρία να δει μία σειρά προσώπων και, εκ των πραγμάτων, θα αναμένουμε δρομολόγηση μιας σειράς εξελίξεων – ακόμη και μια στασιμότητα θα έχει τη δική της διπλωματική σημειολογία. Πέραν του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (υψηλής σημασίας επαφή), ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως όλα δείχνουν, θα δει και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο και στο περιθώριο της Συνόδου αυτής.

Με αυτό το δεδομένο έχει μία σημασία να δούμε τις δικές μας κόκκινες γραμμές, τις επιδιώξεις και τις στρατηγικές της Αγκυρας και, βεβαίως, τα όρια των σχέσεων και τους κοινούς τόπους με τη γείτονα. Ενα καθοριστικό τετ α τετ, εν πολλοίς ενδεικτικό της συγκυρίας και του βαθμού συνεννόησης, συνεργασίας και συνύπαρξης με την Τουρκία.