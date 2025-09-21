Το φιλόδοξο εγχείρημα της Ιταλίας να επιτρέπει στους επιβάτες να επιβιβάζονται σε αεροπλάνο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το πρόσωπό τους, χωρίς ταυτότητα ή διαβατήριο, δέχτηκε ισχυρό «φρένο» από τον Γενικό Επόπτη για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ανεξάρτητη αρχή αποφάσισε την προσωρινή αναστολή του προγράμματος «Faceboarding» στο αεροδρόμιο του Μιλάνου-Λινάτε, την ώρα που η αντίστοιχη υπηρεσία «YouBoard» στη Ρώμη-Φιουμιτσίνο είχε ήδη ανασταλεί εν αναμονή σχετικών διευκρινίσεων.

Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου είχε ξεκινήσει πιλοτικά το 2019-2020, ενώ το 2024 εφαρμόστηκε σε μόνιμη βάση στα δύο μεγαλύτερα ιταλικά αεροδρόμια, σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες όπως η ITA Airways και η Scandinavian Airlines. Το σύστημα, προαιρετικό και διαθέσιμο μόνο σε ενηλίκους που εγγράφονταν σε ετήσιο μητρώο, επέτρεπε στον ταξιδιώτη να περνά χωρίς έγγραφα από το check-in μέχρι την πύλη του αεροσκάφους – μια υπόσχεση για ταξίδι πιο γρήγορο και ασφαλές.

Ωστόσο, από τα τέλη του 2024 ξεκίνησε ενδελεχής εξέταση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και ιταλικές αρχές, με το βλέμμα στραμμένο στα ευαίσθητα δεδομένα βιομετρικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το σκεπτικό που κοινοποιήθηκε στο Μιλάνο, οι 24.550 επιβάτες που είχαν ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία δεν είχαν «ενεργό έλεγχο στα βιομετρικά τους δεδομένα», τα οποία παρέμεναν στη διαχείριση της εταιρείας του αεροδρομίου. Το κενό αυτό, όπως εκτιμήθηκε, καθιστά αναγκαία την ύπαρξη πρόσθετων εγγυήσεων και μηχανισμών προστασίας.

Η εταιρεία διαχείρισης των αεροδρομίων του Μιλάνου (SEA), σε απάντησή της, επιβεβαίωσε τη διακοπή αλλά τόνισε πως «το Faceboarding έχει παρουσιαστεί στον ιταλικό Επόπτη ήδη από το 2019 και βρίσκεται πάντα υπό συστηματικό διάλογο με τις Αρχές». Υπογράμμισε επίσης ότι το σύστημα σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την ασφάλεια και να διευκολύνει τον επιβάτη, παραμένοντας σε πλήρη συμμόρφωση με τα νομικά πλαίσια. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία να αποσαφηνιστούν σύντομα όλες οι εκκρεμότητες ώστε η υπηρεσία να επανέλθει προς όφελος των ταξιδιωτών.

Η «έξυπνη ασφάλεια» στα αεροδρόμια μοιάζει να βρίσκεται σε μεταίχμιο: από τη μία πλευρά η τεχνολογική καινοτομία που υπόσχεται ταχύτητα και άνεση, και από την άλλη οι καταλυτικές ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την κατοχύρωση των προσωπικών δεδομένων. Στην Ιταλία – και συνολικότερα στην Ευρώπη – ο τελικός λόγος θα ανήκει στις ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο μέλλον των αερομεταφορών και στο δικαίωμα του πολίτη να έχει έλεγχο στα δεδομένα του.