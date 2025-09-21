Τι σχέση μπορεί να έχει μια δωρεάν κρουαζιέρα με σούπερ γιοτ στη Μεσόγειο της μικρότερης κόρης του Ντόναλντ Τραμπ μετά του συζύγου της, τον Ιούλιο (λίγες εβδομάδες πριν επιβιβαστούν στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, συνοδεύοντας τον αμερικανό πρόεδρο στην ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία), με τις συνομιλίες του πεθερού της για επέκταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Λιβύης; «Δείχνουν πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσει κανείς πού τελειώνουν τα συμφέροντα της αμερικανικής κυβέρνησης και πού αρχίζουν αυτά της οικογένειας Τραμπ» τονίζουν σε έρευνά τους οι «New York Times», συνδέοντας –μέσω πηγών, αναρτήσεων στο Instagram και δεδομένων παρακολούθησης πλοίων – τις «κουκκίδες».

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η Τίφανι Τραμπ και ο σύζυγός της, Μάικλ Μπούλος, έκαναν, «τουλάχιστον μεταξύ 17 και 27 Ιουλίου», τσάμπα κρουαζιέρα στη Γαλλική Ριβιέρα με το «Phoenix 2» – από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα γιοτ στον κόσμο, ιδιοκτησίας της οικογένειας του τούρκου δισεκατομμυριούχου Ερτζουμεντ Μπαγιέγκαν, γνωστού στη χώρα του ως «βασιλιάς του πετρελαίου» – το ίδιο διάστημα που ο πεθερός της προεδρικής θυγατέρας των ΗΠΑ και ανώτερος σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Αφρική, Μασάντ Μπούλος, βρισκόταν στη Λιβύη ανακοινώνοντας συμφωνίες για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Αυτή η οικογενειακή σχέση ήταν τόσο σημαντική που ορισμένοι λίβυοι αξιωματούχοι είχαν αρχίσει να τον αποκαλούν ιδιωτικά “Αμού Τίφανι”, στα αραβικά “ο πατέρας της Τίφανι”» γράφουν οι «NYT», αν και «κατά την πρώτη συνάντησή τους με τον Μπούλος εξέφρασαν την απορία τους για την έλλειψη γνώσεων από πλευράς του», προσθέτει το δημοσίευμα. «Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει την ανατολή από δύση» σχολίασε ένας αξιωματούχος, ενώ οι επαφές του Μασάντ Μπούλος επικεντρώθηκαν με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

«Ο χρόνος που πέρασε η οικογένεια Μπούλος – Τραμπ στο γιοτ “Phoenix 2” πιθανόν να ενίσχυσε την αίσθηση σε αξιωματούχους και επιχειρηματίες στη Λιβύη ότι ο Μπούλος, ως διπλωμάτης, επιλέγει πλευρά στην πολιτικά τεταμένη κατάσταση της χώρας» γράφει η αμερικανική εφημερίδα. Στο επίκεντρο, επισημαίνει, ήταν πρόταση «οι ΗΠΑ να ξεπαγώσουν μέρος των 70 δισ. δολαρίων, που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων και δεσμευμένα σε δυτικές τράπεζες από την εποχή του Καντάφι», με αντάλλαγμα «η Λιβύη να δεσμεύσει αυτά τα ποσά για αμερικανικές εταιρείες, μέσω συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα».

Στις 23 Ιουλίου, αναφέρει, ο Μπούλος μετέβη στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, ανακοινώνοντας συμφωνίες για αύξηση της παραγωγής λιβυκού πετρελαίου. Τομέα, για τον οποίο – σύμφωνα πάντα με τους «NYT» – έχει εκφράσει ενδιαφέρον ο γιος του Μπούλος και σύζυγος της Τίφανι, Μάικλ, ενώ «η εταιρεία ενέργειας BGN International» της τουρκικής επιχειρηματικής δυναστείας Μπαγιέγκαν «αναμένεται να επωφεληθεί άμεσα».

Σχέσεις προσωπικές

«Η ανησυχία μεγάλωνε στις τάξεις μιας μικρής ομάδας συμβούλων του Τραμπ στην Ουάσιγκτον», τονίζεται στο δημοσίευμα, «όταν άκουσαν ότι η οικογένεια Μπούλος – Τραμπ βρισκόταν στο γιοτ τούρκου δισεκατομμυριούχου». Ο Μασάντ Μπούλος αρνήθηκε να σχολιάσει, αναφέρουν οι «ΝΥΤ». Το ίδιο έπραξε και ο εκπρόσωπος του Μάικλ Μπούλος και της Τίφανι Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις διακοπές «προσωπικές και ιδιωτικές». «Ερωτήσεις σχετικά με άτομα που ενδέχεται να βρίσκονταν στο γιοτ «Phoenix 2» δεν σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της BGN στη Λιβύη» δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής εταιρείας. Το δε Στέιτ Ντιπάρτμεντ επίσης «αρνήθηκε να σχολιάσει εάν οι ανώτεροι αξιωματούχοι γνώριζαν για το ταξίδι», προστίθεται, «ωστόσο εξέδωσε σειρά δηλώσεων αμερικανών διπλωματών, επαινώντας τον Μασάντ Μπούλος για τις προσπάθειές του στην Αφρική».