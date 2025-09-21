Η πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ βρίσκεται σε ακραία επίπεδα και είναι βαθιά ανησυχητική, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή, δηλώνει η αντικυβερνήτης της Καλιφόρνιας Ελένη Κουναλάκη στη συνέντευξή της στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο». Η ελληνοαμερικανίδα πολιτικός θεωρεί ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ξεπεράσουν τον διχασμό, αλλά χρειάζονται ηγεσία και στα δύο κόμματα. Παράλληλα, η Κουναλάκη μιλά για τις συνέπειες των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ, για το πώς βιώνει η Πολιτεία της, η Καλιφόρνια, τις επιπτώσεις, η οποία επηρεάζεται δυσανάλογα πολύ, και προειδοποιεί ότι θα οδηγηθούν πολλοί Αμερικανοί βαθύτερα στη φτώχεια.

Τα επίπεδα πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εδώ και καιρό σε ιστορικά υψηλά, με την αντιπαράθεση μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών να περιγράφεται ως «ψυχρός εμφύλιος πόλεμος». Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τις ΗΠΑ, από την οποία υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες επιστροφής, και ποιους κινδύνους βλέπετε;

Ναι, είναι αλήθεια ότι η πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ βρίσκεται σε ακραία επίπεδα και είναι βαθιά ανησυχητική. Ταυτόχρονα, δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Οι ΗΠΑ έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές διαιρέσεις στο παρελθόν και πάντα βρίσκαμε τρόπους να αποκλιμακώνουμε τις διαιρέσεις και να ενωνόμαστε. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την εθνική συζήτηση γύρω από την εξεύρεση λύσεων αντί να διαφωνούμε απλώς μεταξύ μας. Φυσικά, χρειαζόμαστε ηγεσία και από τα δύο κόμματα για να το κάνουμε αυτό, και είναι σε έλλειψη.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως δυναμίτης σε πυριτιδαποθήκη. Ποιες συνέπειες βλέπετε και τι σας ανησυχεί περισσότερο;

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ήταν κατακριτέα, τραγική και μια επικίνδυνη πράξη. Για άλλη μία φορά βλέπουμε την πολιτική βία στις ΗΠΑ να κλιμακώνεται και πρέπει να έχουμε ηγεσία και από τις δύο πλευρές για να δώσουμε έναν διαφορετικό τόνο. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, ένα Δημοκρατικό μέλος της Πολιτειακής Βουλής της Μινεσότα δολοφονήθηκε μαζί με τον σύζυγό της και δύο άλλοι πυροβολήθηκαν. Ανησυχώ βαθιά ότι γεγονότα σαν κι αυτό πυροδοτούν ακόμη περισσότερο θυμό, φόβο και ενδεχομένως περισσότερη βία. Η αντίδρασή μας έχει την ίδια σημασία που έχει η ίδια η πράξη. Η αμερικανική δημοκρατία εξαρτάται από την ικανότητά μας να αντιδράσουμε ορθολογικά και με δέσμευση στο κράτος δικαίου.

Πώς βιώνετε εσείς την τρέχουσα κατάσταση στις ΗΠΑ; Βλέπουμε μαζικές συλλήψεις μεταναστών, πρόσφατα Νοτιοκορεατών σε εργοστάσιο της Τζόρτζια, βλέπουμε την εθνοφρουρά να αναπτύσσεται στην Ουάσιγκτον, στο Σαν Φρανσίσκο, στο Μέμφις.

Ως αξιωματούχος σε ολόκληρη την Πολιτεία εδώ στην Καλιφόρνια, μπορώ να πω ότι η Πολιτεία μας βιώνει δυσανάλογα τις αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ. Το 27% του πληθυσμού της Πολιτείας μας είναι γεννημένο στο εξωτερικό. Τουλάχιστον το 8% του εργατικού δυναμικού μας είναι χωρίς έγγραφα. Οι μαζικές συλλήψεις και η σκληρή παρενόχληση των μεταναστών δημιουργούν κλίμα φόβου και δυσαρέσκειας και βλάπτουν σοβαρά τις οικογένειές μας και την οικονομία μας. Οι βαθιές περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ στην υγειονομική περίθαλψη και τα κουπόνια τροφίμων μάς ανησυχούν επίσης βαθιά. Ημουν πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουγγαρία και μου προκαλεί περιέργεια το γεγονός ότι αγνοούν ένα από τα πιο ισχυρά πράγματα που έκανε ο Βίκτορ Ορμπαν όταν εξελέγη. Ο Ορμπαν μείωσε δραματικά τα επιτόκια στεγαστικών δανείων και ενέργειας, κάτι που αμέσως, και πιο σημαντικά, έβαλε χρήματα πίσω στις τσέπες των ανθρώπων. Οι εμπορικοί πόλεμοι και οι περικοπές στα κοινωνικά προγράμματα αυτής της κυβέρνησης αυξάνουν τις τιμές, μειώνουν την υγειονομική περίθαλψη και τα τρόφιμα, καθώς και τις απαραίτητες υπηρεσίες, και σχεδόν σίγουρα θα οδηγήσουν πολλούς Αμερικανούς βαθύτερα στη φτώχεια. Βιώνουμε επίσης σε όλες τις ΗΠΑ μια επίθεση στον ακαδημαϊκό χώρο και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Καλιφόρνια έχει 32 πανεπιστημιουπόλεις που αποτελούν τα συστήματα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (University of California) και του California State University, με πάνω από 850.000 φοιτητές. Το σύστημα του UC είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ερευνητικό πανεπιστήμιο στον κόσμο. Αυτά τα συστήματα είναι ισχυροί δημιουργοί οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής κινητικότητας και σε προσωπικό επίπεδο εργάζομαι υπερωρίες για να βοηθήσω στην εύρεση λύσεων για την προστασία τους.

Βλέπετε σημαντική πτώση της φιλελεύθερης δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Η δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν καταρρέει, αλλά δοκιμάζεται ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία μας. Τα δικαιώματα ψήφου, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και ο σεβασμός στους κυβερνητικούς κανόνες βρίσκονται υπό πίεση αυτή τη στιγμή. Τα καλά νέα είναι ότι η δημοκρατία είναι ανθεκτική όταν οι άνθρωποι νοιάζονται αρκετά για να την υπερασπιστούν. Εάν οι πολίτες υψώσουν τη φωνή τους, θεωρήσουν την ηγεσία υπόλογη και προστατεύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς, θα το ξεπεράσουμε.

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, φαίνεται ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινητοποιούνται για να ανεβάσουν τον πήχη στο εκλογικό παιχνίδι. Πώς μπορούν οι Δημοκρατικοί να αντιδράσουν και να ενισχύσουν τη δύναμή τους;

Οι Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένης και εμού, πρέπει να παραμείνουν επικεντρωμένοι στα βασικά: να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι έχουν καλές δουλειές, προσιτή υγειονομική περίθαλψη, ασφαλείς γειτονιές και δίκαιες ευκαιρίες. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τελικά τις οικογένειες. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για πολιτικές. Πρόκειται επίσης για παρουσία. Αφορά το να είμαστε παρόντες, να ακούμε και να υπενθυμίζουμε στους ανθρώπους ότι οι φωνές τους έχουν σημασία, ειδικά όταν τόσο πολλοί αισθάνονται αποκλεισμένοι από τη διαδικασία. Οταν παραμένουμε προσηλωμένοι στις αξίες μας και τις συνδέουμε με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τότε αντιστεκόμαστε στον διχασμό και χτίζουμε το είδος του κόμματος που μπορεί να κερδίσει.