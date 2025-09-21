Η απόφαση των ΗΠΑ, με έγκριση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να μειώσουν τη στρατιωτική στήριξη προς τις χώρες της Βαλτικής σηματοδοτεί μια κρίσιμη αλλαγή στην αμερικανική στρατηγική και προκαλεί ήδη ανησυχία.

Στα τέλη Αυγούστου, αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να περιορίσουν μέρος της στρατιωτικής βοήθειας προς τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Εσθονία. Ο Αμερικανός αξιωματούχος Ντέιβιντ Μπέικερ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από την Ουάσινγκτον, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα επικεντρωθούν σε άλλες προτεραιότητες, όπως η άμυνα της ίδιας της χώρας.

Η κίνηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει φόβους ότι μπορεί να ενθαρρύνει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την περασμένη Παρασκευή, ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας για περίπου δέκα λεπτά, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, πριν αναχαιτιστούν από ιταλικά F-35. Η Μόσχα αρνήθηκε την παραβίαση, υποστηρίζοντας ότι τα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από διεθνή ύδατα. Λίγες ώρες αργότερα, ρωσικά αεροσκάφη πλησίασαν πλατφόρμα πετρελαίου στην Πολωνία, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαν καταρριφθεί ρωσικά drones στην πολωνική επικράτεια.

Η αμερικανική αντίδραση στα περιστατικά αυτά υπήρξε περιορισμένη. Ο Τραμπ σχολίασε καθυστερημένα το επεισόδιο, λέγοντας ότι μπορεί να πρόκειται για «μεγάλο πρόβλημα». Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο είχε επαινέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες και είχε απειλήσει επανειλημμένα τη Ρωσία με κυρώσεις, ωστόσο η συνάντησή του με τον Πούτιν κατέληξε χωρίς πρόοδο και με οπισθοδρόμηση για το Κίεβο.

Ο Τραμπ χαμηλώνει τους τόνους

Τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ φαίνεται να αποσύρεται από την ενεργό διπλωματία, αφήνοντας τους συμμάχους να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ενώ επικεντρώνεται περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα όπως η εγκληματικότητα, η «βίαιη αριστερή τρομοκρατία» και οι μεταρρυθμίσεις στη διαδικασία της βίζας.

Σε πρόσφατες τηλεδιασκέψεις, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τους Ευρωπαίους να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και ακόμη και δασμούς 100% σε Κίνα και Ινδία για τις συναλλαγές τους με τη Μόσχα, παρουσιάζοντας τις κινήσεις αυτές ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε αμερικανική δράση.

Οι υποστηρικτές του λένε ότι απλώς απαιτεί από την Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της, ενώ αρκετοί διπλωμάτες εκφράζουν φόβους ότι η στάση του στερείται αξιοπιστίας και θα μπορούσε να ενθαρρύνει περαιτέρω επιθετικές κινήσεις της Ρωσίας. Παράλληλα, δεν υπήρξε ανταπόκριση στην πρόσφατη επιστολή βουλευτών της Βαλτικής που ζητούσαν επανεξέταση του σχεδίου περικοπών στη στρατιωτική βοήθεια.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σχολίασε ότι «πολλοί από τους Ευρωπαίους συμμάχους μας είναι ανάμεσα στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου» και «είναι απολύτως ικανοί να χρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα, αν το επιλέξουν».

Πηγή: Reuters