Τα αποθέματα εξισορροπούν προσωρινά την απόκλιση των στοιχείων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Όταν οριστικοποιούνται τα στοιχεία τα αποθέματα κατανέμονται στα βασικά συστατικά στοιχεία της συνολικής ζήτησης. Από μια έρευνα που κάναμε στην Τράπεζα της Ελλάδος για το θέμα προκύπτει ότι από το 1995 μέχρι σήμερα το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ γίνονται από την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή παραγωγή τομέων (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) συν φόροι μείον επιδοτήσεις. Ύστερα από την πλευρά της ζήτησης. Τα αποθέματα είναι υπολειμματικό στοιχείο και κατανέμονται μετά, όταν οριστικοποιούνται τα στοιχεία.

Δεν υπάρχουν πλέον αστερίσκοι στα ελληνικά στοιχεία, είτε στα δημοσιονομικά είτε στα εθνικολογιστικά.