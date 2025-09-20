Όσο κι αν η κυβερνητική έδρα προσπαθεί μετά την αφετηρία της ΔΕΘ να εκπέμπει εικόνα συνοχής, οι εστίες εντάσεων εντός κυβέρνησης και κόμματος παραμένουν. Αφενός η δυσκολία της ΝΔ – παρότι διατηρεί καθαρό προβάδισμα – να πετύχει ουσιαστική δημοσκοπική ανάκαμψη, αφετέρου το αποτύπωμα «μεγάλων» θεμάτων της επικαιρότητας – κυρίως του κόστους ζωής και του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «εκτεταμένη υπόθεση διαφθοράς», κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη – τροφοδοτούν εκνευρισμό, αμηχανία και πιέσεις, οδηγώντας (και) τις εσωτερικές σχέσεις στα όριά τους. Πηγές με γνώση των εσωκομματικών ισορροπιών περιγράφουν συχνούς ενδοοικογενειακούς καβγάδες και αθέατες κόντρες ακόμα και ανάμεσα σε στελέχη στα οποία ζητείται να έχουν απευθείας συνεννόηση ή διυπουργική συνεργασία.

Προβλήματα συνεννόησης εντός των υπουργείων είτε προϋπήρχαν και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται επαρκώς είτε προστίθενται στο πλαίσιο του εσωτερικού ανταγωνισμού. Πάντως, ενώ ζωηρεύει παρασκηνιακά η συζήτηση περί ανασχηματισμού (όχι κάτι ασυνήθιστο ύστερα από τη ΔΕΘ), ο κεντρικός προγραμματισμός δεν δείχνει να περιλαμβάνει κινήσεις εντός του 2025. Αν κάτι προκύπτει από διάφορες πτέρυγες της ΝΔ, είναι η ανάγκη «ανασχηματισμού στο Μαξίμου»: ο Άκης Σκέρτσος είναι σταθερά στο κάδρο της κριτικής μερίδας βουλευτών, ο Γιώργος Μυλωνάκης απασχολεί εσχάτως τις συζητήσεις, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι η μόνη δίοδος των βουλευτών στο Μαξίμου υπάρχει σε επίπεδο Κωστή Χατζηδάκη. Για τον τελευταίο στελέχη διακρίνουν αποστάσεις του από τον Σταύρο Παπασταύρου, άλλοτε ένοικο στην κυβερνητική έδρα.

Σταθερά απασχολεί όσους στέκουν επικριτικά στην κυβέρνηση η «ασυμμετρία» που μπορεί να εκπέμπεται από τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια – κάποιοι, για παράδειγμα, διέκριναν διαφορετικό μήκος κύματος και στο θέμα του τουρκικού «Πίρι Ρέις» –, ενώ μιλούν για συμβίωση δύσκολη ή με σκαμπανεβάσματα μεταξύ Δένδια και Άδωνη Γεωργιάδη, Κυριάκου Πιερρακάκη και Βασίλη Κικίλια, Χρίστου Δήμα και Κωνσταντίνου Κυρανάκη κ.ά. Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας παραμένουν οι αγωνίες ότι η κυβέρνηση δεν ανακτά αποτελεσματικά την επαφή της με τη λαϊκή βάση της ΝΔ – ενδεικτικές οι γαλάζιες γκρίνιες ύστερα από τη «μεταγραφή» του Ανδρέα Λοβέρδου (και την αναμενόμενη ένταξή του στο ψηφοδέλτιο του Νότιου Τομέα, όπου θα καταγραφεί σκληρός νεοδημοκρατικός ανταγωνισμός). «Σε μεγαλύτερη εκκρεμότητα» είναι η διεύρυνση «από την άλλη πλευρά», λένε ορισμένοι, ενώ παραδοσιακά υπάρχουν βουλευτές που μεταφέρουν στα κεντρικά τη δυσφορία τους για υπουργούς ή και συνεργάτες του Πρωθυπουργού με τους οποίους ακόμα αναζητούν τον μίνιμουμ δίαυλο επικοινωνίας.

Οι ερωτήσεις στη Βουλή

Την ώρα που ο Μητσοτάκης ξορκίζει την εσωστρέφεια και με αναφορές του στην «πολιτική κουζίνα» και σε σενάρια που δεν αφορούν τους πολίτες, στο κυβερνών κόμμα καταγράφονται (προσωπικές) ανησυχίες για την επόμενη ημέρα και οι ισορροπίες φαίνεται να δοκιμάζονται καθημερινά. Ομαδικές και ατομικές ερωτήσεις στη Βουλή αποτυπώνουν τη διάθεση βουλευτών για κριτική και πίεση στα υπουργεία: οκτώ βουλευτές (Γιώργος Καρασμάνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Αθανάσιος Καββαδάς, Γεώργιος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευριπίδης Στυλιανίδης) απευθύνθηκαν στη Νίκη Κεραμέως για «αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ», ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος δεν προτίθεται να ψηφίσει τη νομοθετική ρύθμιση για αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ, οι βουλευτές Μάρκος Καφούρος και Μάνος Κόνσολας επαναφέρουν το αίτημα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου κ.ο.κ.