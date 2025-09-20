Ο Ζακ Κωστόπουλος δολοφονήθηκε πριν από επτά χρόνια, 21 Σεπτεμβρίου 2018, στην οδό Γλάδστωνος στην Ομόνοια, όταν βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εγκλωβισμένος μέσα σε κοσμηματοπωλείο. Είπαν ότι μπήκε να ληστέψει κρατώντας μαχαίρι. Στο μαχαίρι που συνέλεξε η αστυνομία δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του. Είπαν ότι ήταν μεθυσμένος, τοξικοεξαρτημένος. Οι τοξικολογικές εξετάσεις του βγήκαν καθαρές. Μεταγενέστερα βίντεο δείχνουν τον Κωστόπουλο να δέχεται τραμπουκισμό στην προσπάθειά του να μπει σε διπλανό ταχυφαγείο, ενώ υπάρχει μαρτυρία κοπέλας πως ο Ζακ ζητούσε βοήθεια πριν εισέλθει στο κοσμηματοπωλείο.

Το βίντεο με τον ξυλοδαρμό του Ζακ το έχουμε δει όλοι καρέ-καρέ. Προσπαθεί σε κατάσταση αμόκ να βγει από το κοσμηματοπωλείο. Επιχειρεί με πυροσβεστήρα να σπάσει την πόρτα. Σπάει τη βιτρίνα με το κεφάλι του. Συγχρόνως ο ιδιοκτήτης απέξω του πετάει πέτρες. Καθώς ο Ζακ βγαίνει με το κεφάλι μέσα από τα τζάμια, κοσμηματοπώλης και ένας περαστικός κλωτσούν τον Ζακ στο κεφάλι. Ερχεται το ΕΚΑΒ, του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ο Κωστόπουλος σε κατάσταση αμόκ ακόμα, προσπαθεί να φύγει από το σημείο, απειλεί με θραύσμα τζαμιού διασώστες και αστυνομικούς που καταφθάνουν. Αστυνομικός καταδιώκει τον Ζακ, τον χτυπά και στη συνέχεια του περνούν χειροπέδες. Δέχεται περαιτέρω χτυπήματα βρισκόμενος στο έδαφος από αστυνομικούς.

Αιτία θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου, γνωστού και ως Ζάκι, ήταν ισχαιμικό επεισόδιο λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε. Το χρονικό της δίκης έχει καταγραφεί διεξοδικά από τα εθελοντικά παρατηρητήρια που άγρυπνα παρακολουθούσαν και μετέδιδαν όσα συνέβαιναν στις δίκες και στην εξέλιξη της έρευνας. Γιατί τα γράφω όλα αυτά; Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και γιατί είναι αποπνικτικό το γεγονός ότι η παραπληροφόρηση και η «τσάτρα-πάτρα» δημοσιογραφία των πρώτων ωρών/ημερών από το περιστατικό επέβαλε καθοριστικά συγκεκριμένο τρόπο πρόσληψης του γεγονότος από την κοινή γνώμη. Ακόμα και σήμερα, που η δίκη έχει ολοκληρωθεί, που κοσμηματοπώλης και περαστικός καταδικάστηκαν σε δεκαετή κάθειρξη χωρίς ελαφρυντικό (οι αστυνομικοί αθωώθηκαν με δύο ενόρκους και την πρόεδρο της έδρας να μειοψηφούν κατά της αθώωσης) πολλοί συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ο Ζακ ήταν ληστής, μεθυσμένος, τοξικοεξαρτημένος. Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ο Ζακ Κωστόπουλος, 33 ετών, ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστής, γνωστός drag performer με το όνομα Zackie Oh. Γνωστός και ως Ζάκι. Μαχόταν για την ελευθερία, τη δική του και των άλλων. Για την ορατότητα. Για όσα αγάπαγε. Λάτρευε τη Μαντόνα, το σκυλάκι του και τους φίλους του. Ηταν η Ζάκι.