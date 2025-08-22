Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλε το μήνυμά της στο «ουράνιο παιδί» της – όπως το αποκαλεί – η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου.

Σήμερα, ο Ζακ θα γινόταν 40 ετών αν δεν είχε δολοφονηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ομόνοια. «Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να υπάρχεις σε έναν κόσμο όπου θα είσαι ελεύθερος να εκφράζεσαι όπως θέλεις».

Με αφορμή τα 40 χρόνια από τη γέννησή του, η μητέρα του μοιράστηκε όσα θα ήθελε να πει στο παιδί της, περιγράφοντας πώς θα ήταν αυτή η ημέρα αν ο Ζακ ήταν στη ζωή. «Η καρδιά μου θα ήταν ολόκληρη και οι χαρές μου δεν θα ήταν πικρές».

Σε άλλο σημείο κάνει λόγο για «κακία και μισαλλοδοξία που έφραξαν την πηγή της ζωής του, που στέρεψαν το ρυάκι της και δεν έφτασε ποτέ στον ωκεανό».

Ολόκληρη η ανάρτηση για τον Ζακ «Παιδί μου, ουράνιο παιδί μου, παντοτινά ξενιτεμένο μου παιδί, Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών. Ισως να έβλεπες την πρώτη άσπρη τρίχα στα κατάμαυρα μαλλιά σου και να ένιωθες το χρόνο να βαραίνει τους ώμους σου. Η φλόγα της καρδιάς σου όμως θα ήταν το ίδιο ζωηρή και φεγγοβόλα. Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών, και θα ήσουν μαζί μας, θα έπαιζες με την ανιψούλα σου και θα γελούσαμε με τις ατάκες και τα αστεία σου. Θα τρώγαμε όλοι μαζί και μετά θα έβγαινες για ποτό με τα αδέρφια και τους φίλους σου. Θα μάζευα τα ρούχα σου από το πάτωμα και θα σου μαγείρευα. Η καρδιά μου θα ήταν ολόκληρη και οι χαρές μου δεν θα ήταν πικρές.

Η ζωή του καθενός μας είναι ένα ρυάκι με γάργαρο νερό που ξεκινά από την πηγή και διασχιζοντας κακοτράχαλους και εύφορους τόπους καταλήγει στον απέραντο ωκεανό και ενώνεται με τα άλλα ρυάκια. Το ρυάκι της δικής σου ζωης στέρεψε νωρίς και δεν έφτασε ποτέ στον ωκεανό γιατί η κακία και η μισαλλοδοξία έφραξαν την πηγή της ζωής σου.

Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να υπάρχεις στον κόσμο που ονειρεύτηκες και πάλεψες για να φτιάξεις. Σε έναν κόσμο όπου θα είσαι ελεύθερος να εκφράζεσαι όπως θέλεις, να φοράς τα ρούχα που θέλεις και να αγαπάς όποιον εσύ θέλεις.

Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι δίνουν και παίρνουν αγκαλιές, χαρά, καλοσύνη, και βιώνουν την αλήθεια και την παρηγοριά. Αυτός ο κόσμος σου αξίζει παιδί μου.

Rest in peace and in love.

Η μαμά».