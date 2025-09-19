Αυτή τη φορά δεν είναι καθόλου εύκολη η περίπτωση εύρεσης προπονητή στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι όπως πριν από δέκα μήνες, όταν ο Ντιέγκο Αλόνσο αποχωρούσε και μια μέρα αργότερα ερχόταν ο Ρουί Βιτόρια. Ο Παναθηναϊκός ήταν τότε προετοιμασμένος, είχε προχωρήσει την υπόθεση του Πορτογάλου και τον έφερε στην Ελλάδα μερικές ώρες μετά το διαζύγιο με τον Ισπανό. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Ρουί Βιτόρια αποχώρησε την περασμένη Δευτέρα, ο Παναθηναϊκός έχει επαφές με αρκετούς προπονητές από την ξένη αγορά, αλλά τούτη τη φορά θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο σίγουρος και πιο προσεκτικός στην επιλογή του. Ωστε να πάρει έναν προπονητή που θα μακροημερεύσει στον σύλλογο και δεν θα αναγκαστεί να ψάχνει πάλι σε λίγους μήνες τον αντικαταστάτη του.

Γι’ αυτό και πλέον είναι πάρα πολύ πιθανό ο νέος προπονητής να μην ανακοινωθεί άμεσα, αλλά να δούμε να αναλαμβάνει ακόμα και ύστερα από τρεις εβδομάδες. Οταν δηλαδή θα έρθει η επόμενη διακοπή για τα ματς των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το σκεπτικό να παραμείνει έως τότε ο Χρήστος Κόντης ως υπηρεσιακός προπονητής, έχοντας και πιθανότητες να είναι και στο επόμενο προπονητικό τιμ που θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό.

Ο Ρεμπρόφ

Οι Πράσινοι έχουν κάνει ήδη συζητήσεις και προσεγγίσεις σε προπονητές, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώτος τους στόχος ήταν ένα πολύ μεγάλο όνομα από την Premier League ο οποίος όμως αρνήθηκε να έρθει στην Ελλάδα να δουλέψει, ενώ από τους προπονητές που προτάθηκαν και φαίνεται να έχουν ξεχωρίσει σε μια λίστα 2-3 προπονητών είναι ο Σεργκέι Ρεμπρόφ. Ο ουκρανός θρύλος του ποδοσφαίρου της χώρας, με την τεράστια ποδοσφαιρική καριέρα, είναι ομοσπονδιακός προπονητής της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή.

Εχει δουλέψει και έχει πάρει πρωτάθλημα στη χώρα του με την Ντιναμό Κιέβου, έχει γίνει πρωταθλητής Ουγγαρίας ως προπονητής της Φερεντσβάρος, ενώ έχει πανηγυρίσει τίτλους και με την Αλ Αΐν από την οποία έχει περάσει. Ο Ρεμπρόφ έχει ακόμα συμβόλαιο με την Εθνική Ουκρανίας, ενώ είναι και αντιπρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας και στην πρώτη κουβέντα που έκανε με τον Παναθηναϊκό ζήτησε χρόνο. Ο Ουκρανός είχε υπάρξει στόχος και της ΑΕΚ όταν βρισκόταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου εκεί, με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού να τον… επαναφέρει για τον πάγκο του Τριφυλλιού. Αλλά δεν «παίζει» μόνος του.

Οι Πράσινοι έχουν ψηλά στη λίστα τους ένα ακόμα όνομα ξένου προπονητή, με τον οποίο έχουν επίσης υπάρξει επαφές τις τελευταίες ώρες. Χωρίς να έχει διαρρεύσει το παραμικρό. Σε μια διαδικασία που αναμένεται να περάσει από πολλά στάδια μιας και όπως προαναφέραμε, στον Παναθηναϊκό θέλουν να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το ρίσκο της επιλογής ώστε να βρουν τον προπονητή που θα τους επαναφέρει σε δρόμο επιτυχιών και πρωταθλητισμού. Κάτι που έχει να συμβεί από την εποχή του Γιοβάνοβιτς.

Με Κόντη και κόσμο στο ντέρμπι

Μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση και συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον νέο προπονητή, η ομάδα θα «τρέξει» με τον Χρήστο Κόντη. Η καθυστέρηση της συμφωνίας του έλληνα προπονητή με τους Πράσινους είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήθελε να έρθει για λίγες μέρες στην ομάδα, όπως συνέβη τον Μάιο του 2024 και γι’ αυτό δεν αποκλείεται στο πλαίσιο της συμφωνίας να υπάρχει και η συνεργασία των δύο πλευρών και με τον νέο προπονητή. Να παραμείνει δηλαδή ο Κόντης στο τεχνικό τιμ και με τον επόμενο τεχνικό της ομάδας.

Ο Κόντης θα κάνει ντεμπούτο στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (είχε ντεμπουτάρει και στην προηγούμενη θητεία του ως υπηρεσιακός με τον Ολυμπιακό) και σίγουρα θα είναι προπονητής και την πρώτη αγωνιστική της league phase του Europa League. Οσον αφορά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κυκλοφορήσει κανονικά τα εισιτήρια σήμερα αφού η τιμωρία από τη ΔΕΑΒ για μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών αναμένεται να ισχύει για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο.