Ο ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι-Λιούις και ο γιος του, σκηνοθέτης Ρόναν Ντέι-Λιούις θα είναι παρόντες στο φινάλε του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας της Αθήνας καθώς την Κυριακή 12 Οκτωβρίου θα παραστούν στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμώνη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους που σκηνοθετεί ο Ρόναν Ντέι-Λούις στην οποία πρωταγωνιστεί ο πατέρας του.

Η είδηση ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου της φετινής διοργάνωσης των Νυχτών Πρεμιέρας που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Οπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις είναι καλεσμένος της Εταιρείας Ελλήνων Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή», για σκοπούς της οποίας θα παραχωρηθούν τα έσοδα από την προβολή της ταινίας στο Μέγαρο Μουσικής (η τιμή εισιτηρίου είναι 50 ευρώ). Η εν λόγω εταιρεία έχει φέρει στην Αθήνα τον Ντέι-Λιούις για προηγούμενες ταινίες του ανάμεσα στις οποίες οι «Συμμορίες της Νέας Υόρκης», «Λίνκολν» και «Αόρατη κλωστή».

Ανακοινώθηκε επίσης, ότι ο βραβευμένος με Οσκαρ σκηνοθέτης Νιλ Τζόρνταν, θα παρευρεθεί σε ειδική εκδήλωση του Φεστιβάλ όπου θα του απονεμηθεί Τιμητικό Βραβείο συνολικής προσφοράς στον κινηματογράφο. Θα γίνει ειδική προβολή της ταινίας «Το τέλος μιας σχέσης». Για την άφιξη του σκηνοθέτη ταινιών όπως «Η παρέα των λύκων» και «Το παιχνίδι των λυγμών» στη χώρα μας μεσολάβησε η πρεσβεία της Ιρλανδίας.

Περικοπές

Κατά τα άλλα το 12ήμερο των φετινών Νυχτών Πρεμιέρας από την 1η ως τις 12 Οκτωβρίου αναμένεται με ενδιαφέρον σε εκδηλώσεις και προβολές ταινιών, αν και εφέτος το πρόγραμμα είναι μειωμένο κατά το ήμισυ.

«Στην κανονική κλίματα του Φεστιβάλ, είχαμε κάθε χρόνο περισσότερες από 100 ταινίες μεγάλου μήκους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής των Νυχτών Πρεμιέρας, Λουκάς Κατσίκας. «Φέτος το πρόγραμμά μας, με το ⅓ του προϋπολογισμού, περιλαμβάνει τις μισές ταινίες και αναγκαστικά λιγότερες προβολέs».

Ο λόγος, φυσικά, ήταν οικονομικός. «Στις 27 Ιουνίου 2025, στην Ελευσίνα, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που είχαν προηγηθεί και ενώ οι εργασίες προετοιμασίας του Φεστιβάλ είχαν ξεκινήσει από μήνες, ενημερωθήκαμε αιφνιδίως ότι δεν θα επεκταθεί η κρατική χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για τη φετινή διοργάνωση των Νυχτών Πρεμιέρας» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κυρία Τατιάνα Παππά, γενική διευθύντρια Νυχτών Πρεμιέρας, για τη σημαντικά περιορισμένη μορφή του φετινού φεστιβάλ. Πριν από την ανακοίνωση αυτή, η κ. Παππά έκανε απολογισμό των 30 χρόνων του Φεστιβάλ αναφέροντας ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ετών «μετράμε πάνω από 3.000 ταινίες, 25 αίθουσες, 100 αφιερώματα, 700 διεθνείς καλεσμένους-ες, 70 παράλληλες εκδηλώσεις και 1 εκατομμύριο κοινό».

Να σημειωθεί ότι από το 2012 έως σήμερα, το υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Αττικής, μέσω των διαχειριστικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ που κάλυπταν την περίοδο των 13 αυτών χρόνων, στήριξαν ενεργά το Φεστιβάλ. Αναφέρθηκε επίσης ότι «η καθοριστική, αμέριστη, άμεση και πολύτιμη ανταπόκριση των ιδιωτικών – εμπορικών χορηγών του Φεστιβάλ», όπως και «η σταθερότητα στήριξης του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) συνέβαλε και φέτος στην υλοποίηση των δράσεων του Φεστιβάλ».

Αναζητώντας αρωγή για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το Φεστιβάλ έλαβε περιορισμένη χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Πολιτισμού και με την έκτακτη υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μπόρεσε να διατηρήσει τον διεθνή χαρακτήρα του.

Σε κάθε περίπτωση το πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου διαδικτυακά, η ταινία έναρξης θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και η ταινία λήξης τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Να σημειωθεί ότι η τελετή λήξης και απονομής βραβείων του Διεθνούς Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Αίθουσες και επιτροπές

Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τις προβολές θα είναι οι Δαναός, Τριανόν, Αστυ, Αστορ και Οπερα, ενώ οι φετινές κριτικές επιτροπές έχουν ως εξής: Διεθνές Διαγωνιστικό οι Stephen Woolley (παραγωγός – πρόεδρος), Jessica Kiang (κριτικός κινηματογράφου, προγραμματίστρια), Milja Mikkola (προγραμματίστρια) και Ιωάννα Σπηλιοπούλου (μοντέζ). Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ: Εύα Στεφανή (σκηνοθέτιδα – πρόεδρος), Alexander Nanau (σκηνοθέτης, παραγωγός, κινηματογραφιστής, μοντέρ), Fabienne Moris (προγραμματίστρια) και Μαρία Κατσουνάκη (δημοσιογράφος).

Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά ζητήματα, ενώ φέτος δεν θα υπάρξουν διαπιστεύσεις, προς τιμήν του αφοσιωμένου κοινού των Νυχτών Πρεμιέρας, προβλέπεται η έκδοση περιορισμένου αριθμού ειδικών καρτών διαρκείας 10 προβολών, στην τιμή των 80 ευρώ, με προνόμιο προτεραιότητας στην προπώληση και αποκλειστική πρόσκληση στην τελετή έναρξης.