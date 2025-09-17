Η πρώτη γέννηση μεσογειακής φώκιας για φέτος καταγράφηκε σε θαλάσσιο σπήλαιο της βόρειας Καρπάθου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στελέχη του οποίου κατέγραψαν το γεγονός, «η φετινή γέννηση είναι ιδιαίτερη, καθώς ύστερα από πολλά χρόνια το νεογέννητο είναι αρσενικό – τα τελευταία πέντε χρόνια όλα τα φωκάκια που είχαν καταγραφεί ήταν θηλυκά».

Υπενθυμίζεται ότι η μεσογειακή φώκια είναι ένα από τα πιο απειλούμενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον κόσμο και η Κάρπαθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο στην περιοχή γεννιούνται περίπου έξι έως οκτώ μικρές φώκιες, συμβάλλοντας στη διατήρηση του είδους.

Η αναπαραγωγική περίοδος της monachus monachus ξεκινάει στα τέλη Αυγούστου και διαρκεί μέχρι τον Δεκέμβριο.