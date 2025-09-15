Το σκληρό πρόσωπο της ακρίβειας εμφανίζεται ακόμα πιο τρομακτικό στην Ελλάδα, όταν συγκρίνουμε επίπεδα τιμών και μισθών. Οταν δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών ανά χώρα, ώστε οι τιμές να γίνονται συγκρίσιμες.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για τις τιμές σε ισοδύναμες μονάδες αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα γίνεται πρωταθλήτρια ακρίβειας και σε προϊόντα που εμφανιζόταν φθηνότερη όταν συγκρίνονται απλά οι ονομαστικές τιμές. Οι τιμές με βάση την αγοραστική δύναμη εκφράζουν το γενικό επίπεδο τιμών της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Eurostat.

Για παράδειγμα, στο μοσχαρίσιο κρέας, η Ελλάδα εμφανίζεται ακριβότερη σε σχέση με χώρες χαμηλών εισοδημάτων και μία υψηλών εισοδημάτων (Ιρλανδία).

Σύμφωνα με τις δειγματοληψίες της numbeo, ένα κιλό μοσχάρι (μπούτι) στην Ελλάδα κοστίζει 12,52 ευρώ. Είναι ακριβότερο από χώρες όπως Ρουμανία (9,60 ευρώ), Βουλγαρία (10,57 ευρώ) και από μία χώρα υψηλού εισοδήματος, την Ιρλανδία (11,36 ευρώ). Οταν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη, τότε η τιμή του μοσχαριού στην Ελλάδα γίνεται πιο βαριά για την τσέπη του έλληνα καταναλωτή και αντιστοιχεί σε κόστος 15,74 ευρώ. Με αυτή την τιμή, βάσει αγοραστικής δύναμης, το μοσχάρι στην Ελλάδα είναι ακριβότερο από την Ισπανία (13,19 ευρώ) και την Πορτογαλία (14,54 ευρώ)

Αλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τιμών των 12 αβγών (μεσαίου μεγέθους). Στην Ελλάδα, η μέση τιμή είναι 3,86 ευρώ και είναι υψηλότερη από της Ισπανίας (2,65 ευρώ), της Πορτογαλίας (2,77 ευρώ), της Ιταλίας (3,50 ευρώ) και άλλων χωρών με υψηλότερα εισοδήματα όπως Γαλλίας (3,78 ευρώ) και Σουηδίας (3,81 ευρώ). Οταν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη, τότε η τιμή των 12 αβγών για τα εισοδήματα του Ελληνα αντιστοιχεί σε 5,47 ευρώ (από 3,86 ευρώ ονομαστικά). Ετσι, το αβγό στην Ελλάδα γίνεται ακριβότερο και από την αγορά του πλούσιου Λουξεμβούργου (4,89 ευρώ).

Αντίστοιχα, το μέσο μηνιαίο κόστος για βασικούς λογαριασμούς (ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, κ.λπ.) στην Ελλάδα υπολογίζεται για ένα σπίτι 85 τ.μ. σε 190 ευρώ. Εάν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη, τότε η δαπάνη αυτή γίνεται πιο βαριά και αντιστοιχεί στα 221 ευρώ. Ετσι, η Ελλάδα δεν εμφανίζεται πλέον πιο ακριβή μόνο έναντι, για παράδειγμα, της Μάλτας (91,22 ευρώ), της Βουλγαρίας (109,67 ευρώ) ή της Ρουμανίας (141,46 ευρώ), αλλά και έναντι του Λουξεμβούργου (185,87 ευρώ), της Ιρλανδίας (150,20), της Γαλλίας (165,15 ευρώ) κ.ά.

Τα παραδείγματα μπορούν να συνεχιστούν δημιουργώντας μια μεγάλη λίστα που θα περιλαμβάνει βασικά είδη διατροφής και καθημερινής χρήσης (αγαθά και υπηρεσίες).