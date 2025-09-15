Η κλεψύδρα αδειάζει για τα νοικοκυριά που δικαιούνται την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο και έχουν εκκρεμότητες με την Εφορία. Για να μη χάσουν το επίδομα που φθάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 να ελέγξουν τη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) που υπέβαλαν φέτος, να αναζητήσουν τον κωδικό 081 και να τσεκάρουν εάν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου της κατοικίας τους (κύριας ή και φοιτητικής).

Εάν ο συγκεκριμένος κωδικός έχει συμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα απολύτως. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς αίτηση αυτόματα από την ΑΑΔΕ και έως το τέλος Νοεμβρίου θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό τους το 1/12 του ενοικίου που πλήρωσαν το 2024.

Στην περίπτωση όμως που ο κωδικός 081 είναι «κενός», θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων χωρίς πρόστιμο έως το τέλος του μήνα, συμπληρώνοντας τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου που αφορά την κατοικία που ενοικίαζαν το 2024. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι στην απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί θα προβλέπεται πως ακόμα και στην περίπτωση που δεν θα έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 081 η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο μέσω διασταυρώσεων.

Ο αριθμός μισθωτηρίου πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του μισθωτηρίου, εκτός από το 2025. Δηλαδή, αν η ανανέωση έγινε το 2024, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός εκείνης της ανανέωσης για να δοθεί η επιδότηση.

Προεκκαθαρισμένες δηλώσεις

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης των οποίων οι δηλώσεις έχουν προεκκαθαριστεί θα πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Αυτόματος υπολογισμός

Το ποσό της επιστροφής ενός ενοικίου προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το προηγούμενο έτος, όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου (30/9/2025). Ετσι οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ενοικίων που πληρώνουν.

Η ενίσχυση

Για την κύρια κατοικία το ποσό της επιστροφής ενός ενοικίου φθάνει έως τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί. Για φοιτητική κατοικία το μέγιστο είναι 800 ευρώ.

Τα κριτήρια

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται βάσει κριτηρίων.

Κριτήριο εισοδήματος:

Αγαμοι: έως 20.000 ευρώ εισόδημα.

έως 20.000 ευρώ εισόδημα. Εγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο.

έως 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο. Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Κριτήριο περιουσίας

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Για την επιστροφή του ενοικίου της φοιτητικής στέγης δεν εφαρμόζεται το κριτήριο της περιουσίας.

Κυρώσεις

Οσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία: