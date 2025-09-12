Δεν είναι συχνό να ακούς το όνομα ενός έλληνα πυροσβέστη να αντηχεί στην Ευρωβουλή· κι όμως, ο υποπυραγός Νικόλαος Παΐσιος, επικεφαλής της 1ης ΕΜΟΔΕ, κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ευρώπη με την πράξη του. Αυτή που τον έφερε τον Αύγουστο, με άλλους 20 έλληνες δασοπυροσβέστες, στις Αστούριες της Ισπανίας όπου, δίπλα στους ισπανούς συναδέλφους τους, έδωσαν μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες για πέντε ημέρες, σώζοντας τελικά έναν ολόκληρο οικισμό. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και η αρμόδια επίτροπος Χάτζα Λαχμπίμπ δεν δίστασαν να τους αποκαλέσουν «πραγματικούς ήρωες».

Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο ίδιος περιγράφει με συγκίνηση όσα έζησε, τις δυσκολίες, αλλά και τις στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη του.

Όταν βρεθήκατε στην Ευρωβουλή και ακούσατε δημόσια το «ευχαριστώ» για την αποστολή σας, τι νιώσατε;

Η αναφορά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αποστολή μας και η θερμή υποδοχή που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή. Νιώσαμε περηφάνια, όχι μόνο για εμάς προσωπικά, αλλά για ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα και τη χώρα μας. Ηταν μια αναγνώριση της δουλειάς μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η εμπειρία ανέδειξε πόσο ψηλά στέκεται η Ελλάδα στο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας και επιβεβαίωσε πως η προσφορά μας ξεπερνά τα σύνορα. Είναι στιγμές που σου δίνουν δύναμη να συνεχίσεις με το ίδιο πάθος και αφοσίωση.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη αλλά και η πιο συγκινητική στιγμή που ζήσατε στις Αστούριες;

Ηταν όταν το πύρινο μέτωπο πλησίασε επικίνδυνα τον οικισμό Γενεστόσο. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να πάρουμε άμεσα αποφάσεις. Και ταυτόχρονα, έπρεπε να συντονιστούμε απόλυτα με τους ισπανούς συναδέλφους μας. Και αυτό πράξαμε από κοινού. Στήσαμε περιμετρική άμυνα, εφαρμόσαμε ελεγχόμενες κατακαύσεις, ανοίξαμε αντιπυρικές ζώνες και με τη συνδρομή των εναέριων δυνάμεων που εφάρμοσαν στοχευμένες ρίψεις από αέρος είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ηταν μια μάχη κυριολεκτικά με τον χρόνο. Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε όμως λίγο μετά, όταν οι κάτοικοι του χωριού, κάποιοι με δάκρυα στα μάτια, μας ευχαριστούσαν που σώθηκαν τα σπίτια και οι περιουσίες τους. Τέτοιες στιγμές μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη και σου θυμίζουν γιατί κάνεις αυτή τη δουλειά.

Πολλοί σας αποκαλούν «ήρωες». Εσείς αισθάνεστε έτσι ή το βλέπετε αλλιώς;

Εκτιμούμε βαθιά τον σεβασμό και την αναγνώριση, όμως εμείς δεν αισθανόμαστε ήρωες. Είμαστε επαγγελματίες που έχουμε εκπαιδευτεί για να ανταποκρινόμαστε σε κρίσιμες καταστάσεις. Ο,τι κάναμε στις Αστούριες, το κάναμε με συνέπεια, ψυχραιμία και ομαδικό πνεύμα. Κάναμε ό,τι ακριβώς κάνουμε και στις φωτιές της Ελλάδας. Κατά την άποψή μου ήρωες είναι, από τη μια, οι πολίτες που, μέσα σε δύσκολες στιγμές, στέκονται δυνατοί, και από την άλλη οι οικογένειές μας, που μας στηρίζουν διαρκώς σε αυτό που κάνουμε και αγαπάμε. Εμείς απλά κάνουμε το καθήκον μας με όλες μας τις δυνάμεις.

Άν μπορούσατε να υποβάλετε ένα ξεκάθαρο αίτημα προς την κυβέρνηση για να στηριχθεί καλύτερα η δουλειά σας, ποιο θα ήταν αυτό;

Η φύση των δασικών πυρκαγιών έχει αλλάξει λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι φωτιές είναι πλέον πιο έντονες, πιο απρόβλεπτες και διαρκούν περισσότερο. Αποτελεί παγκόσμια διαπίστωση ότι σε πολλές περιπτώσεις η ένταση γενικά των καταστροφών και ειδικά των πυρκαγιών ξεπερνά τις δυνατότητες σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, ακόμη και των πιο οργανωμένων κρατών, προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διευρυνθούν περαιτέρω οι συνεργασίες για την αντιμετώπιση των καταστροφών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μάλιστα όχι μόνο στον επιχειρησιακό τομέα αλλά και σε επίπεδο προπαρασκευαστικό, εκπαιδευτικό και βέβαια προληπτικό. Μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική με την καταστολή και μας αφορά όλους.

Ύστερα από μια τόσο έντονη εμπειρία, τι κρατάτε για τον εαυτό σας ως άνθρωπος και όχι μόνο ως αξιωματικός της Πυροσβεστικής;

Αυτό που κρατώ είναι η δύναμη της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Οταν βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα, με διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα, αλλά μοιράζεσαι το ίδιο όραμα και στόχο, καταλαβαίνεις πόσα μπορούν να γίνουν όταν οι άνθρωποι ενώνονται. Αυτές οι εμπειρίες σού θυμίζουν την αξία της ομαδικότητας, της εμπιστοσύνης και της ανθρωπιάς.

Παρακολουθήστε την αναφορά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο 11:11:08