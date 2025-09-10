Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την αναφορά της στους Έλληνες δασοπυροσβέστες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά των δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία το περασμένο καλοκαίρι.

«Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε τους θαρραλέους Έλληνες πυροσβέστες που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας. Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης – ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι νικάμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά της Προέδρου της Κομισιόν έγινε κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, όπου εξήρε τη συμβολή των Ελλήνων δασοφυλάκων στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αστούριας.