Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, έχει στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Αναφερόμενος στα όσα είπε στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Είχα την ευκαιρία τόσο στην ομιλία όσο και στη συνέντευξη να περιγράψω ένα πλαίσιο των πολύ τολμηρών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να διοχετεύσουμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με έναν πιο στοχευμένο τρόπο και να προβούμε σε μία πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με έναν σκοπό: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς, δίνοντας έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη η ελάφρυνση και ο καθαρός μισθός του νοικοκυριού», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Συνέχισε λέγοντας πως «κάνουμε στοχευμένη παρέμβαση στην εργασία. Είναι σημαντικό ότι όποιος είναι κάτω των 25 και εργάζεται δεν θα πληρώνει φόρο. Στους νέους από 25 έως 30 ετών πέφτει ο φορολογικός συντελεστής στο 9%[…] Βέβαια, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μία πρωτοβουλία που αφορά τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και την απόφασή μας να καταργηθεί εντός διετίας ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε όλα τα ελληνικά χωριά. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και να ενθαρρύνουμε συμπολίτες μας να αφήσουν τα αστικά κέντρα και να εγκατασταθούν στην περιφέρεια».

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση και στη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά «από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο». Όπως είπε χαρακτηριστικά πρόκειται για «μια ελάχιστη ανταπόδοση στους νησιώτες μας, τους ακρίτες μας του Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Εν κατακλείδι, είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες. Είναι το επιστέγασμα μιας συνετής οικονομικής πολιτικής[…] Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να μπορούμε αυτό το αναπτυξιακό πλεόνασμα, πάντα με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες, να το επιστρέφουμε πάντα στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο[…]. Οι συμπολίτες μας θα δουν τις αυξήσεις από τον Ιανουάριο του 2026 με την πρώτη τους μισθοδοσία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη ανακοινώσει 1,5 δις μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τον περασμένο Μάιο. Το Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν μόνιμη στήριξη 250 ευρώ, αλλά και όλοι οι ενοικιαστές θα δουν να τους επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο ως μέτρο στήριξης απέναντι στη στεγαστική κρίση», είπε ακόμη.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επεσήμανε ότι ήταν μεγάλη η ανάγκη να ακουστούν ανακουφιστικά μέτρα για νέους, συνταξιούχους και πολύτεκνους και τόνισε ότι «γνωρίζετε και εσείς κ. πρόεδρε ότι ο υπ’ αριθμόν ένας αντίπαλος της κοινωνίας μας είναι η ακρίβεια και τα εργαλεία αντιμετώπισης της θα πρέπει να είναι σταθερά, μόνιμα, να αντέχουν στη διάρκεια του χρόνου και να προέρχονται από μία οικονομία που μπορεί να τα υποστεί».