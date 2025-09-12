Την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα έθεσαν επί τάπητος στη συνάντηση που είχαν χθες στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εσωτερικών του Ντόναλντ Τραμπ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου Νταγκ Μπέργκαμ, μία ημέρα μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που έδωσε η Chevron στη χώρα μας εκδηλώνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για έρευνες σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, με τον Νταγκ Μπέργκαμ να επισημαίνει πως οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο. Ο ίδιος, παράλληλα, τόνισε πως στην Ουάσιγκτον υπάρχει η εδραιωμένη πεποίθηση ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μπορούν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας.

«Πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναδείξει την ευκαιρία της επαναβεβαίωσης της στρατηγικής εταιρικής διμερούς σχέσης, με μεγαλύτερη έμφαση στο εξής στην ενέργεια και την ενεργειακή συνεργασία, σημειώνοντας εμφατικά πως θεωρεί «πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση» τον ερχομό του αμερικανού υπουργού «μία ημέρα αφότου η Chevron εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον της να ξεκινήσει ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της Νότιας Κρήτης, επιβεβαιώνοντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή αυτή».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον περιφερειακό ρόλο που πλέον διαδραματίζει η χώρα μας ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή ενώ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαν, τόνισε τη στρατηγική σημασία των διασυνδέσεων κάνοντας ειδική αναφορά στο πρότζεκτ ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, στον ελληνοαιγυπτιακό GREGY Interconnector και στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά LNG. Από την πλευρά του, ο Μπέργκαμ έκανε σαφές πως στην Ουάσιγκτον καταγράφεται «ενθουσιασμός για τις ευκαιρίες» που υπάρχουν για τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών (και της Ελλάδας) στην ενεργειακή ασφάλεια Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Συνάντηση και με Παπασταύρου

Με φόντο πάντα την κίνηση ενδιαφέροντος της Chevron, που στην ουσία καταδεικνύει πως ο αμερικανός κολοσσός δεν βλέπει γεωπολιτικό ρίσκο στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, ο Νταγκ Μπέργκαμ συναντήθηκε και με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος χαρακτήρισε την εξέλιξη με τη Chevron «μεγάλη εθνική επιτυχία» με ενεργειακά και γεωπολιτικά οφέλη. «Ιδιαίτερα στον τομέα της ενεργειακής συνεργασίας, οι χώρες μας αναβαθμίζουν τη δυναμική της διμερούς μας σχέσης», τόνισε και πρόσθεσε πως «η ενεργειακή ασφάλεια ισοδυναμεί με εθνική».

Μεταξύ των μηνυμάτων που εξέπεμψε η εντατικοποίηση του αμερικανικού πετρελαϊκού ενδιαφέροντος για την περιοχή νοτίως της Κρήτης, κυρίαρχο ήταν αυτό της διπλωματικής αποτροπής έναντι της αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, με αποδέκτες πρωτίστως την Τουρκία και δευτερευόντως τη Λιβύη.

Ο Σταύρος Παπασταύρου με τον Νταγκ Μπέργκαμ επισκέφθηκαν χθες και τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, με τον αμερικανό υπουργό να δίνει έμφαση στη λειτουργικότητας του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου μέσω Ελλάδος για την τροφοδότηση της Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), προκειμένου – όπως τόνισε – να απεξαρτηθεί από τις ρωσικές πηγές ενέργειας.