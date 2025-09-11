Λίγα 24ωρα πριν από την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, η κόντρα μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ανήχθη σε επίπεδο συνθημάτων – το ειρωνικό σχόλιο του Ακη Σκέρτσου για «κλόπι-πέιστ» του ΠΑΣΟΚ, με τη φράση «μια Ελλάδα για όλους», από τη σχετική κυβερνητική καμπάνια για τα άτομα με αναπηρία, δείχνει πως η μάχη των δύο πλευρών αφορά και τους συμβολισμούς.

Ο υπουργός Επικρατείας, του οποίου η επιτελική θέση στο Μέγαρο Μαξίμου απευθύνεται σε ένα πιο κεντρογενές ακροατήριο, μίλησε παράλληλα για το «συμβόλαιο αλήθειας» στο οποίο αναφέρεται ο Κώστας Τσουκαλάς, το οποίο, στη δική του εκτίμηση, παραπέμπει στη «συμφωνία αλήθειας» του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2016. Με τη σειρά της, η Χαριλάου Τρικούπη σήκωσε το γάντι: «Χαιρόμαστε πολύ που ο κ. Σκέρτσος μάς παρακολουθεί στενά. Μακάρι να έδειχνε παρόμοιο ζήλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Επί της ουσίας: το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για ένα συμβόλαιο αλήθειας, γιατί έχει την αξιοπιστία να το υποστηρίξει (…) Το να μιλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αλήθεια, έχει καταντήσει το ανέκδοτο της ημέρας» σχολίασαν σε σκληρό τόνο από το ΠΑΣΟΚ – ύστερα από μια σειρά επικοινωνιακών μπρα ντε φερ το τελευταίο διάστημα, που επιβεβαιώνουν τόσο τον τρόπο που οι δύο πλευρές σηκώνουν τους τόνους όσο και το ακροατήριο στο οποίο και οι δύο απευθύνονται. Από την άλλη, για συναίνεση που αφορά το Εθνικό Απολυτήριο έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη – ζήτημα για το οποίο το ΠΑΣΟΚ, από τη δική του πλευρά, κατηγορεί την κυβέρνηση για «κλόπι-πέιστ» μιας πρότασης που είχε πρωτοδιατυπωθεί πριν από αρκετά χρόνια από το κόμμα και επέστρεψε πριν από μερικούς μήνες με τη μορφή κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας.

Προετοιμασίες για τη ΔΕΘ

Σε αυτό το κλίμα, εντείνονται οι προετοιμασίες για την πασοκική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καθώς κλιμάκια του κόμματος έχουν ήδη ξεχυθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Η πίεση, από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης, έρχεται και για τους «ξεχασμένους» της ΔΕΘ, με τον Τσουκαλά να δίνει έμφαση στους μικρομεσαίους, ως το ακροατήριο που κατά 53% ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 και, στην εφετινή ΔΕΘ, εκείνος τους γύρισε την πλάτη: «Η κεντρική μας διαφωνία είναι σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία ονομάζει μέρισμα ανάπτυξης, καθώς αποτελεί κυρίως μέρισμα της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων», επισήμανε για το αφήγημα των φοροαπαλλαγών από το Μέγαρο Μαξίμου. «Οταν 6 δισ. ευρώ είναι το υπερπλεόνασμα το 2024, 4 δισ. τουλάχιστον ήδη το 2025 και δίνει 1,7 δισ., είναι σαν να λέει ότι σου παίρνω 100 ευρώ, σου δίνω πίσω 20 και πατσίσαμε. Δεν είναι μέρισμα ανάπτυξης, διότι δεν έχουν γίνει οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και στην οικονομία» εξήγησε στο Mega News.