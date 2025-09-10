Πολλοί χαρακτηρίζουν τη σφοδρή διαμάχη διαδοχής στην πανίσχυρη μιντιακή δυναστεία των Μέρντοκ συνδυασμό της τηλεοπτικής σαπουνόπερας «Succession» και του «Game of Thrones» στην πραγματική ζωή. Το φινάλε μόλις γράφτηκε. Είναι αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τεράστιο αντίκτυπο στην πολιτική των ΗΠΑ. Και όχι μόνο…

Με φόντο δικαστικά δράματα και σφοδρές αντιδικίες, η οικογένεια του 94χρονου αυστραλοαμερικανού μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοκ κατέληξε σε συμφωνία για το μέλλον της επιχειρηματικής «αυτοκρατορίας» – η οποία εκτείνεται σε τέσσερις ηπείρους (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία) –, εδραιώνοντας στο «τιμόνι» της τον μεγαλύτερο γιο και πολιτικά συντηρητικό Λάχλαν Μέρντοκ.

Πρακτικά, διασφαλίζει ότι τα πλείστα όσα ΜΜΕ του ομίλου και διαμορφωτές της κοινής γνώμης – συμπεριλαμβανομένων του Fox News, του πιο δημοφιλούς δικτύου για τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τους συντηρητικούς στις ΗΠΑ, και των εφημερίδων «The New York Post» και «The Wall Street Journal» – θα παραμείνουν «προστάτης της συντηρητικής φωνής στον αγγλόφωνο κόσμο», όπως ο Ρούπερτ Μέρντοκ τα αποκαλεί. Θα ισχύει και μετά τον θάνατο του «πατριάρχη» της δυναστείας, υπό την ηγεσία του διαδόχου που ο ίδιος επέλεξε, του Λάχλαν.

Εξαιρετικά περίπλοκη, η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας. Η αξία της ανέρχεται σε 3,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγή των «New York Times», που εξασφάλισαν πρόσβαση σε σφραγισμένα δικαστικά έγγραφα και πρακτικά. Προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου οικογενειακού καταπιστεύματος, με ισχύ έως το 2050, που εγκαθιδρύει τον έλεγχο των δύο κύριων μιντιακών ομίλων του Μέρντοκ, Fox Corporation και News Corp., από τον Λάχλαν, μαζί με τις μικρότερες αδελφές του, Γκρέις και Κλόε (από τον τρίτο γάμο του Μέρντοκ, σε σύνολο πέντε). Τα υπόλοιπα τρία αδέλφια τους, Προύντενς, Ελίζαμπεθ και Τζέιμς, θα λάβουν 1,1 δισ. δολάρια έκαστο για τις συμμετοχές τους στην οικογενειακή «αυτοκρατορία». Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, θα πουλήσουν τις μετοχές τους στις Fox και News Corp. εντός έξι μηνών, ενώ δεσμεύθηκαν να μην αποκτήσουν άλλες στο μέλλον.

Η ένταση στην οικογένεια κορυφώθηκε πέρυσι, όταν ο Ρούπερτ και ο Λάχλαν επιχείρησαν να εδραιώσουν την ηγεσία του τελευταίου στην παγκόσμια τηλεοπτική και εκδοτική αυτοκρατορία, με το «Project Family Harmony» (Σχέδιο Οικογενειακή Αρμονία), αλλάζοντας τους όρους υφιστάμενου καταπιστεύματος. Είχε δημιουργηθεί μετά το διαζύγιό του το 1999 από τη δεύτερη σύζυγό του, Αννα, και έδινε στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του μεγιστάνα ίσο λόγο στον έλεγχο των συμμετοχών του στα ΜΜΕ μετά τον θάνατό του. Ο Μέρντοκ είχε προτείνει τροποποίηση, αποκλείοντας τα τρία αδέλφια του Λάχλαν, τα οποία είναι πιο μετριοπαθή πολιτικά. Κατόπιν προσφυγής τους, δικαστήριο στο Ρίνο της Νεβάδας απέρριψε αυτό το σχέδιο τον Δεκέμβριο, λέγοντας ότι ο Ρούπερτ και ο Λάχλαν είχαν ενεργήσει με «κακή πίστη». Ηταν αυτή η απόφαση που λέγεται ότι δημιούργησε ένα νέο άνοιγμα για συνομιλίες προς διευθέτηση της άγριας διαμάχης, καθώς σέρνονταν εφέσεις, με αβέβαιη έκβαση.